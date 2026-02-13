Ilie Bolojan explică de ce raportul privind anularea alegerilor rămâne secret: „Trebuie să te gândești la anumite efecte, la ce expui”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, de ce raportul despre anularea alegerilor nu a fost desecretizat încă, precizând că o astfel de procedură trebuie analizată cu multă prudență, deoarece poate expune informații sensibile.

Ilie Bolojan a oferit, vineri, un interviu la Europa FM, în cadrul căruia a fost întreba de un ascultător de ce documentul nu a fost făcut public în totalitate. El a precizat că decizia a fost luată de Curtea Constituțională a României pe baza datelor primite și că, atunci când se face o desecretizare, trebuie analizat foarte atent ce anume este făcut public.

„Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza datelor care au fost comunicate, și CCR, având datele care au fost publicate, a luat decizia respectivă (n.r. de anulare a alegerilor). Pe baza datelor oficiale, CCR a luat decizia. Aceste date oficiale au fost publicate. Toate materialele care au un statut de secrete de serviciu pot fi, la un moment dat, pe o formulă de desecretizare. Dar atunci când faci desecretizare trebuie să te gândești la anumite efecte, la ce expui, și în condițiile în care, spre exmeplu, avem date, în anumite documente, care ar expune niște ofițeri de informații ai României legat de un fapt sau altul, nu cred că este corect să fie expuse. Nu mă refer la acest caz, mă refer în general”, a precizat premierul.

Afirmațiile vin în condițiile în care surse de la Cotroceni au susținut, cu o zi în urmă, că raportul privind anularea alegerilor din 2024 ar putea fi publicat în luna aprilie.

Amintim că în decembrie 2024, judecătorii Curții Constituționale au decis anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, o decizie fără precedent în România. La momentul respectiv, SRI a transmis că fostul candidat Călin Georgescu declarase la Autoritatea Electorală Permanentă un buget de campanie de „zero lei”, susținând că nu a cheltuit nicio sumă. Ulterior însă, a fost identificat un utilizator care ar fi făcut donații de peste un milion de euro.

Ulterior, în decembrie 2025, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024 a primit aviz favorabil, după ce a fost analizat de comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat.

Documentul oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de securitate care au marcat anul electoral precedent. Conform documentului, CSAT a constatat în ședința din 28 noiembrie 2024 existența unor riscuri majore la adresa securității naționale, generate de actori cibernetici statali și non-statali. Acesta subliniază explicit interesul Moscovei în destabilizarea României. Membrii Consiliului au notat că au existat atacuri cibernetice menite să „influențeze corectitudinea procesului electoral”.