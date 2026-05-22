Desemnarea viitorului premier trebuie să ţină cont de problemele urgente ale României

Sper că aşa îşi pun problema desemnării viitorului premier preşedintele Nicușor Dan şi consilierii săi. Ce trebuie să rezolve viitorul premier, cu ce resurse şi cu ce sprijin de la UE. Nu de alta, dar banii vin de la CE şi de la investitori. Fără aceşti bani, România se blochează în incapacitate de plată.

Delegația PNL la consultări la Cotroceni FOTO Inquam / Octav Ganea

Iată principalele probleme urgente şi strict necesar a fi rezolvate în România

1. Reechilibrarea fiscal-bugetara şi a datoriei externe. Plătim enorm pentru incompetenţa guvernelor anterioare, 12 miliarde euro pe dobânzi şi 30-40 miliarde euro rate la credite, dintr-un buget de 120 miliarde euro anul acesta. Reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, inclusiv pentru companiile de stat falimentare, este esenţială.

2. Obţinerea banilor din PNRR şi din Fondul european de Coeziune. Am văzut la cererea de plată numarut trei din PNRR că CE nu se joacă. Ne-a blocat 458,7 milioane de euro pentru neîndeplinirea jaloanelor şi ţintelor convenite.

3. Păstrarea încrederii investitorilor şi instituţiilor occidentale în capacitatea României de a restitui creditele. Alternativa ar fi intrarea României în categoria „junk” şi riscul de a rămâne fără bani de pensii şi salarii bugetare. Iar încrederea se păstrează doar dacă se continuă reformele şi gândirea politică și economică demonstrate de Bolojan.

4. Gestionarea corectă a banilor din SAFE, fără implicarea privilegiaţilor, sinecuriştilor şi a clientelei politice. Obiectivul ar fi ca România să devină un pilon important în flancul de est al NATO.

5. Aderarea României la OECD, organizaţie importantă a statelor serioase şi cu gestiune eficientă a economiei şi democraţiei.

Dacă îl întrebi pe Grindeanu care sunt problemele urgente ale României necesar a fi rezolvate de viitorul premier ţi-ar spune altceva:

-Relansarea economică. Cum, şi mai ales cu ce bani, când economia este privată, nu știe să răspundă.

-Sprijin economic pentru cetăţenii saraci. Foarte bine, dar de unde iei banii?

-Pastrarea actualei structuri de conducere a statului, prin care sunt date privilegii, sinecuri, salarii şi pensii neruşinate, rente din buget, contracte cu foloase ilicite pentru beneficiari (primari şi alţii din clientela politică).

Am văzut în guvernarea Bolojan şi mai ales în ministerele  conduse de miniştri USR câte se întâmplă în spatele conducerilor companiilor şi instituţiilor  girate de PSD. Se poate scrie un roman cu toate descoperirilor făcute, fapt care a şi dus la moţiunea de cenzură pentru a putea continua dezmăţul PSD-ist.

E conştient preşedintele Nicușor Dan de toate aceste realităţi, de motivele care au condus PSD la moţiunea de cenzură? Este suficient să citească explicaţiile date de Bolojan în ieşirile tot mai dese la posturi tv şi radio, pentru a înţelege ce se întâmplă, şi de ce PSD a acţionat prin moţiunea de cenzură: ca să-l oprească pe Bolojan să continue demascarea dezmăţului la care s-a dedat PSD. Ba mai nou îi cere şi demisia lui Bolojan, să nu mai demaşte activitatea PSD în zilele rămase până la validarea  noului guvern.

Ce se va întâmpla săptămâna viitoare

Așteptăm posibile noi consultări la Cotroceni cu partidele politice, apoi desemnarea premierului.  Societatea îi cere lui Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Grindeanu, să demonstreze că se bazează pe majoritatea care l-a dat jos pe Bolojan şi să rezolve problemele urgente menţionate mai sus. PNL şi USR  trec în opoziţie şi lasă PSD să se descurce singur la guvernare, eventual susţinut de AUR.

Problemele urgente menţionate sunt în contradicţie cu filosofia de guvernare a PSD. Dar, ghinion, fără rezolvarea acestora nu mai vin banii de la CE şi de la investitori, iar guvernul PSD rămâne fără bani de pensii şi salarii, duce România în „junk” şi în incapacitate de plată. Înţelege acesta realitate  evidentă Grindeanu? M-aş mira!

Şi totuşi, pentru lămurirea populaţiei, a alegătorilor, trebuie să i se dea şansa PSD sprijinit de AUR să arate ce ştie, ce poate şi ce vrea. Să avem o imagine clară a capabilităţilor forţelor politice în anul alegerilor 2028. Dacă nu este în stare, poate fi dat jos prin moțiune de cenzură și înlocuit cu cine este în stare să conducă țara cum trebuie. 

Vom vedea judecata preşedintelui Nicușor Dan la desemnarea viitorului premier.

