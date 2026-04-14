Consilierul lui Bolojan îi cere lui Peter Magyar să investigheze banii publici trimiși din Ungaria în România

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a anunțat marți, 14 aprilie, că i-a cerut noului premier al Ungariei, Péter Magyar, să investigheze fondurile publice trimise din bugetul țării în România, „în numele «investițiilor» pentru comunitățile maghiare”.

„Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României”, a transmis acesta.

Concret, acesta i-a solicitat noului premier să investigheze modul în care au fost cheltuiți banii publici trimiși în România, să identifice beneficiarii reali și eventualele rețele create de fostul regim, precum și să colaboreze cu autoritățile române și europene.

El subliniază că aceste fluxuri financiare trebuie analizate până la capăt, iar cei responsabili trași la răspundere.

„Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană”, precizează consilierul onorific al premierului.

În septembrie, se anunțase că o companie de construcții din România a fost cumpărată de grupul maghiar Duna Aszfalt, controlat de omul de afaceri László Szijj, un apropiat al lui Viktor Orban.

Duna Aszfalt face parte din Duna Group, care își extinde rapid prezența în regiune, inclusiv prin achiziții în Polonia și alte piețe, vizând proiecte de infrastructură finanțate din fonduri europene.

Potrivit presei, companii apropiate de guvernul condus de Viktor Orbán caută investiții externe pe fondul blocării unor fonduri UE, iar antreprenorul este cunoscut pentru legăturile sale cu fostul premier.