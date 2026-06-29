Hubert Thuma, la comemorarea victimelor Pogromului de la Iași: „Avem datoria să combatem antisemitismul, ura și extremismul, oriunde se manifestă”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj cu ocazia comemorării, duminică, 28 iunie, a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, subliniind importanța memoriei colective și a combaterii antisemitismului.

Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, după participarea la ceremonia oficială.

Thuma a deschis mesajul cu o referire directă la tragedia din 1941:

„85 de ani de la Pogromul de la Iași – 13.000 de oameni au fost uciși. Am participat, astăzi, la ceremonia de comemorare a victimelor Pogromului de la Iași, un moment de reculegere și de reflecție asupra uneia dintre cele mai dureroase tragedii din istoria României”.

Președintele Consiliului Județean Ilfov a subliniat și prezența unor oficiali de rang înalt, inclusiv a președintelui israelian Isaac Herzog:

„Am avut onoarea de a sta alături de Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, și de soția sa, dar și de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, un reper al dialogului și al responsabilității”.

În mesajul său, fostul președinte al PN Ilfov a insistat asupra responsabilității morale de a păstra vie memoria victimelor și de a combate intoleranța.

„Avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să combatem antisemitismul, ura și extremismul, oriunde se manifestă. Să nu uităm niciodată. Îi felicit din suflet pe reprezentanții Ambasadei Statului Israel în România, în frunte cu Excelența Sa Lior Ben Dor, și pe primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, pentru organizarea acestui eveniment atât de important!”.

Trecut reînhumat

Amintim că, în octombrie 2010, o echipă a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel“, plecând de la documente de arhivă și mărturii ale unor localnici, a descoperit o groapă comună în Pădurea Vulturi, comuna Popricani, județul Iași: 36 de victime civile – 12 copii, 9 femei, 15 bărbați, cu vârste între 1 an și 80 de ani.

Faptele au fost cercetate de Parchetul Militar Iași, în dosarul 271/P/2010, și de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, în dosarul 12/P/2014. În iunie 2019, o nouă echipă a găsit, în apropiere, a doua groapă comună, cu aproximativ 22 de victime civile. Ipoteza cea mai probabilă este că erau evrei luați din Sculeni, Republica Moldova, și duși în interiorul României de Regimentul 6 Vânători, în timpul „Operațiunii Barbarossa“ (numele de cod folosit de Germania nazistă pentru invadarea URSS, declanșată la 22 iunie 1941).

La ceremonia de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, pe 28 iunie 2026, rămășițele din cele două gropi din Pădurea Vulturi au fost nhumate în Cimitirul Evreiesc din Păcurari, vizavi de gropile comune unde au fost îngropate celelalte victime ale pogromului.