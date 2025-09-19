Lideri PSD se laudă că îl vor demite pe Bolojan. Vorbesc și ei să se afle în treabă…

Olguța Vasilescu, la întrebarea dacă Bolojan insistă să facă reforma administraţiei locale, cade guvernul, a răspuns „da”.

Cum să cadă guvernul? Doar printr-o moțiune de cenzură prin asociere cu AUR şi celelalte partide extremiste.

Despre AUR, Sorin Grindeanu spunea recent:

„Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor.”

Şi face PSD alianţă cu AUR să dărâme guvernul Bolojan? Olguta Vasilescu vorbeşte să nu tacă!

Şi Mihai Tudose face scandal:

„Nu dispare ţara dacă pleacă Bolojan. Nu a câştigat un concurs de premier pe persoană fizică”.

Mai grav. Cine ar înlocui guvernul Bolojan? Un guvern PSD, cu Grindeanu în frunte. În secunda a doua România intră în „junk”, fondurile europene ar fi blocate, şi guvernul Grindeanu n-ar avea bani de pensii şi salarii bugetare. Va fi alergat pe stradă de părinţii care nu au bani de mâncare pentru copii! Toate aceste lucruri le ştiu şi PSD-istii, dar fac gălăgie pentru urechile propriilor alegători. De la vorbă la fapte e cale lungă.

Ilie Bolojan nu se lasă intimidat de vorbele şefilor PSD. A anunţat că săptămâna viitoare va decide reforma administraţiei locale, indiferent de scandalul iscat de PSD. Ce propune Bolojan? Numărul de salariaţi din primării să fie normat în funcţie de numărul locuitorilor pe care-i deserveşte primăria. Cine se înscrie în această normă nu dă pe nimeni afară, cine nu, se aliniază actului normativ. Nu este corect ca o primărie care deserveşte 10.000 de locuitori să plătească 10 salariaţi, iar alta, cu acelaşi număr de locuitori, 80 de salariaţi. E simplu.

Bolojan vrea stabilitate politică, şi de aceea a tot purtat discuţii cu toată lumea, inclusiv cu partidele din coaliţie. Luni merge la Bruxelles să ia „lumină verde” pentru toate aceste reforme, iar apoi le pune în practică, indiferent de opoziţia PSD. Premierul nu este obligat să „voteze” în guvern actele normative. Le semnează, le trimite la Monitorul Oficial şi gata. Se pun în operă.

PSD poate să părăsească guvernarea, adică miniştrii săi să demisioneze. Nu este clar dacă toţi miniştrii PSD vor asculta ordinele conducerii şi vor demisiona. Dar chiar şi dacă demisionează, vor fi înlocuiţi cu miniştri de la PNL, USR şi UDMR. Guvernul rămâne minoritar, dar o moţiune de cenzură în parlament nu va trece din motivele arătate mai sus. Iar PSD va trebui să părăsească şi toate functiie pe care le deţine acum în administraţia centrală şi locală. Îi convine? Bineînţeles că nu!

Săptămâna viitoare premierul Bolojan a anunţat rectificarea bugetară. Foarte importantă pentru direcţia de reformă promovată de guvern. Va fi o rectificare negativă, obligată să înscrie cheltuielile în venituri. S-a anunţat şi o ierarhizare a investiţiilor, cele cu perspective de realizare rămân, celelalte sunt amânate. Dar cel mai sigur vor fi reduse alocările bugetare destinate cheltuielilor de personal, şi cele pentru bunuri şi servicii. Vom vedea dacă primăriile vor mai primi bani de la guvern pentru salariile angajaţilor. Dacă nu se descurcă, să se unească mai mult UAT-uri alăturate, să micșoreze cheltuielile de funcţionare.

Şi alegerile pentru primăria Capitalei trebuie decise de Bolojan, conform legii. Deşi PSD se opune, pentru că ar vrea să dea primarul capitalei dar nu prea are cu cine. Vom vedea şi aici decizia premierului Bolojan, chiar dacă partenerul de coaliţie se opune.

Una peste alta guvernul Bolojan trebuie să ducă reforma până la capăt. Cei care se opun reformei, să scoată banii necesari, dacă au de unde, nu să dea din gura să-şi păcălească alegătorii.

Bolojan vrea să asigure stabilitatea politică a guvernării. Dar până în punctul în care sacrifică reformele strict necesare, pe care experienţa sa administrativă şi politică le impune. De aici încolo, determinarea şi puterea funcţiei îl vor duce pe Bolojan să facă ce trebuie pentru ţară. Indiferent de părerile PSD, care nici nu are o conducere legitimată prin Congres.