Primarul interimar al Capitalei, mesaj pentru rivalii săi politici: „Unii dintre noi și-au câștigat dreptul de a lua în calcul o candidatură”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, la Digi24, că unii politicieni „și-au câștigat dreptul de a putea lua în calcul o candidatură” pentru Primăria Generală, în timp ce alții „nu au experiența executivă sau administrativă de a conduce un oraș precum Bucureștiul”. El a subliniat că prioritatea administrației rămâne buna funcționare a orașului și intervenția în situații de urgență, nu campania electorală.

„Munca noastră de zi cu zi este să funcționeze orașul, nu să facem campanie electorală. Cei care n-au treabă sau n-au loc de muncă pot să facă campanie electorală. Noi avem ce să facem în perioada aceasta”, a spus Bujduveanu.

Declarațiile vin în contextul unei postări publice a liderului USR, Cristian Ghinea, care a ironizat intervențiile autorităților în timpul avertizărilor meteo. Fără a-l menționa direct, primarul interimar a răspuns criticilor, afirmând că prioritățile administrației trebuie să fie siguranța cetățenilor, nu disputele politice:

„Nu comentez declarațiile celor care n-au fost implicați în asemenea activități masive. Echipele de la Apa Nova, de la Poliție, de la ISU au stat peste noapte și au muncit ca străzile municipiului București să fie curate. Este pentru prima dată când avem o prevenție serioasă. Grija unui primar trebuie să fie ca niciun bucureștean să nu pățească ceva în asemenea evenimente. Nu este nevoie să avem o tragedie ca apoi să ne alarmăm tot statul.”

Întrebat dacă declarațiile liderilor USR ar putea avea legătură cu posibila candidatură a lui Cătălin Drulă, Bujduveanu a răspuns: „Tragediile și calamitățile nu așteaptă. Dacă sunt oameni care se pretind a fi politicieni și, pe seama unui potențial risc, vor să crească în sondaje, îi invit să se apuce de treabă în administrație. Să vedem dacă au ceea ce le trebuie ca să gestioneze asemenea situații de criză.”

Referindu-se la o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a spus că nu a luat încă o decizie, dar a precizat că „unii dintre noi ne-am câștigat dreptul de a putea lua în calcul să fim candidați într-o funcție cum ar fi cea de primar general”.

„Unii dintre cei care și-au anunțat candidatura nu cred și nu consider că au experiența executivă sau administrativă de a conduce un oraș cum este municipiul București”, a adăugat edilul interimar.