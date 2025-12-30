Ultima ședință de Guvern din acest an. Ce decizii ar putea lua Executivul

Guvernul se reunește în ultima sa ședință din acest an, principalul subiect abordat putând fi impactul măsurilor fiscale asupra bugetului de stat, dar și luarea unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile.

Executivul discută despre amânarea cu încă șase luni a prevederii potrivit căreia românii care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire trebuie să-și instaleze și repartitoare de căldură, altfel riscă amenzi de până la 1.000 lei. Iată că această regulă se va aplica abia de la 01/01/2027 dacă asta va decide Guvernul în ședință, potrivit ProTv.

De asemenea, Guvernul ar putea discuta și menținerea la valoarea actuală de 456 lei a ajutorului anual acordat veteranilor și văduvelor de război. În ultima perioadă, Guvernul a decis o serie de măsuri prin care să aducă noi bani la buget, dar și să facă economii la cheltuielile statului. În principiu, este vorba despre creșterea de taxe și impozite locale de la 1 ianuarie 2026.

Surse citate de TVR spun că în ședința de marți vor fi analizate procedurile pentru controlul concediilor medicale la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, se va discuta și o măsură prin care ar urma să fie analizată modalitatea prin care se schimbă plata medicilor de familie. Aceștia sunt plătiți în prezent 75% în funcție de modul în care tratează pacientul, de serviciul medical pe care îl oferă și în procent de 25% în funcție de numărul de pacienți pe care îl au înregistrat în registru. Această procedură s-ar putea schimba și să fie un procent de 50%-50%, ceea ce înseamnă că medicii de familie vor fi plătiți cu sume mai mici.

Amintim că taxele și impozitele vor crește vertiginos în 2026, după ce Curtea Constituțională a respins obiecția AUR, astfel încât pachetul 2 de măsuri fiscale asumat deja de Guvern va intra în vigoare la 1 ianuarie. Acestuia i se alătură și „ordonanța trenuleț”, care reduce unele impozite și crește salariul minim de la 1 iulie.