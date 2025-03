Lovitură pentru românii care cumpără țigări de peste graniță. Accizele la tutun din Bulgaria se dublează: la cât ajung prețurile

Accizele la tutun se vor dubla în Bulgaria începând cu 1 aprilie, ceea ce va duce la o scumpire cu 2,4 leva (6,1 lei) a unui pachet de țigări.

Această ajustare provine din modificările introduse de Comisia Europeană (CE) în noua sa directivă privind accizele minime, care a fost reflectată în proiectul de buget al Bulgariei pentru 2025, adoptat de Adunarea Națională, scrie Novinite.

Potrivit proiectului, acciza minimă la țigări va fi stabilită la 180 de euro per 1.000 de țigări, sau 3.6 euro per pachet. În prezent, acciza minimă este de 90 de euro per 1.000 de țigări.

În cazul Bulgariei, acciza va fi ajustată bazat pe nivelurile naționale ale prețurilor, datele de la Oficiul European de Statistică arătând că prețurile produselor din tutun în Bulgaria sunt de aproximativ 56,6% din media UE.

Așadar, acciza minimă în cazul Bulgariei va fi, de la 1 aprilie 2025, de 153.96 de euro per 1.000 de țigări, adică 6.02 leva (15 lei) per pachet, de la 4.05 leva (10 lei), prețul din prezent.

Ministerul bulgar al Finanțelor plănuiește să implementeze accizele gradual, cu propuneri care sugerează fie o serie de trei creșteri, fie o creștere bruscă unică, ori continuarea programului actual de creștere anuală.

Pe lângă creșterea din aprilie, va fi aplicată începând cu 1 mai o nouă creștere a accizelor la produsele din tutun. Creșterea, inclusă în bugetul din 2025, este așteptată să genereze un venit cu 203 milioane leva (103 milioane de euro) și 953 milioane de leva (487 milioane de euro) în următorii trei ani.

În plus, accizele la produsele din tutun încălzit și la țigările electronice vor fi, de asemenea, majorate începând cu 1 mai.

După ce România și Bulgaria au intrat în Schengen, numărul de români care a trecut granița s-a dublat, o parte din ei venind pentru cumpărături mai ieftine. Țigările se numără printre ele, cunoscut fiind faptul că prețul tutunului în Bulgaria e mai mic decât în România.