Grindeanu l-a admonestat pe deputatul USR care a venit la Parlament într-un hanorac Recorder: „Nu vă mai dau cuvântul”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou.

Emanuel Ungureanu a cerut să se adreseze plenului pentru a explica votul pe care l-a dat la proiectul de lege privind instituirea Anulului Episcop Marton Aron.

Ungureanu era îmbrăcat cu un hanorac negru cu glugă, inscripţionat pe piept "recorder".

„Domnule deputat, vă atrag atenţia şi vă spun că, atât timp cât voi conduce şedinţele de plen, nu o să vă mai dau cuvântul dacă veţi veni în continuare îmbrăcat altcumva decât în sacou", i-a spus Grindeanu lui Ungureanu, după ce acesta din urmă şi-a prezentat punctul de vedere.

O parte a sălii l-a aplaudat pe preşedintele Camerei Deputaţilor.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind instituirea în 2026 a Anului Episcop Marton Aron. Proiectul are drept scop evocarea vieţii, personalităţii şi activităţii Episcopului Marton Aron, ca recunoaştere a rolului determinant pe care l-a avut în realizarea apropierii între oameni şi comunităţi, în apărarea valorilor creştine şi în eforturile depuse pentru salvarea evreilor în perioada Holocaustului.