Raport Eurostat: Câți ani sănătoși trăiesc europenii. România, sub media UE

Potrivit celor mai recente date Eurostat, femeile din Uniunea Europeană se bucură de o durată de viață mai lungă decât bărbații, însă acest avantaj nu se traduce întotdeauna în ani suplimentari trăiți sănătoși.

În 17 țări din UE, femeile se așteaptă să aibă o durată de viață sănătoasă mai lungă la naștere decât bărbații. Totuși, bărbații petrec, în general, o parte mai mare a vieții fără limitări de activitate, potrivit euronews.com.

În UE, numărul de ani de viață sănătoasă de la naștere în 2023 a fost de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, acestea reprezentau aproximativ trei pătrimi din speranța totală de viață pentru femei și patru cincimi pentru bărbați.

În România, raportul arată că femeile trăiesc în medie 58,9 ani de viață sănătoasă, iar bărbații 59,4 ani, cifrele fiind sub media europeană.

Aceste date sunt importante pentru a înțelege dacă anii suplimentari de viață câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți într-o stare bună sau proastă de sănătate.

Totuși, aceste cifre pot fi într-o oarecare măsură subiective, deoarece depind de percepția respondenților asupra sănătății, precum și de contextul lor social și cultural.

Cine sunt europenii cu cei mai mulți ani sănătoși

Bărbații din Malta, Italia și Suedia au trăit cei mai mulți ani sănătoși, în timp ce cele mai mici valori s-au înregistrat în Letonia, Estonia și Slovacia.

În rândul femeilor, Malta a înregistrat, de asemenea, cel mai mare număr de ani de viață sănătoasă, urmată de Bulgaria și Italia.

În schimb, femeile raportează cei mai puțini ani de viață sănătoasă în Letonia, Danemarca și Finlanda.

Care este durata medie de viață a bărbaților și femeilor care trăiesc pe continentul european

Per ansamblu, speranța de viață este de 84 de ani pentru femei și aproape 79 de ani pentru bărbați în întreaga UE.

Aceasta înseamnă că o parte semnificativă a vieții oamenilor este petrecută cu limitări de activitate.

Bărbații petrec, în general, o proporție mai mare din viață fără limitări de activitate comparativ cu femeile.

Numărul estimat de ani de viață sănătoasă la naștere a fost mai mare pentru femei decât pentru bărbați în 17 dintre țările UE.

Deși diferența între sexe este în general mică, femeile din Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia și Letonia au avut mai mult de trei ani de viață sănătoasă decât bărbații.

Pe de altă parte, Olanda este singura țară din UE unde diferența în favoarea bărbaților depășește trei ani.

Lista obiceiurilor proaste care îți scurtează viața

Cu cât vă faceți mai multe griji, cu atât durata de viață este mai scurtă. Oamenii de știință susțin că frica de bătrânețe este cea mai „dăunătoare” pentru că această îngrijorare ți-ar reduce cu șapte ani și jumătate durata vieții.

Cercetările publicate, recent, sugerează că doar o singură țigară reduce viața cu 22 de minute dacă ești femeie, respectiv 17 minute dacă ești bărbat. De asemenea, o pizza reduce viața cu șapte minute și opt secunde, un pahar de vin cu 30 de minute și o oră de televiziune cu încă 22 de minute!