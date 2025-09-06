O bancă din România dispare: clienții vor rămâne fără acces la conturi și carduri. Alertă pentru plata salariilor

O bancă din România va dispărea la finalul lunii octombrie, iar clienții săi vor rămâne fără acces la conturi, carduri și aplicații timp de câteva zile. Schimbarea survine în contextul unei fuziuni surpriză, iar utilizatorii trebuie să își actualizeze plățile și să își anunțe angajatorii.

Zeci de mii de clienți trebuie să-și mute datele la noua bancă la care au ajuns

Intesa Sanpaolo a finalizat achiziţia grupului românesc First Bank S.A. (România) de la fondul privat de investiţii cu sediul în SUA J.C. Flowers & Co, conform unui comunicat al băncii.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România şi First Bank totalizează active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deservesc aproximativ 143.000 de clienţi şi au peste 1.500 de angajaţi.

Utilizatorii First Bank au început să primească deja notificări privind mutarea serviciilor de la Intesa.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31.10.2025, First Bank S.A. (denumită în continuare First Bank) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare Intesa Sanpaolo Romania”, este mesajul din notificarea primită atât de clienții First Bank cât și cei ai Intesa Sanpaolo.

Cardurile emise de First Bank, fosta Piraues România, vor înceta să mai funcționeze la data de 30 octombrie, la fel ca și serviciile Mobile și Internet Banking. Conturile curente nu vor mai funcționa din 31 octombrie. Acestea vor fi preluate de Intesa, la fel ca și depozitele.

Noile carduri Intesa vor fi emise pentru clienți din 15 septembrie, iar Intesa precizează că în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie nu vor putea fi accesate.

Clienții băncii trebuie să-și alerteze de urgență angajatorii pentru a-și putea primi în continuare salariile. Toți trebuie să meargă la bancă pentru a-și reface conturile

Funcționalitățile oferite de Intesa vor putea fi accesate abia începând cu 3 noiembrie. Drepturile persoanelor împuternicite să opereze conturile deținute la First Bank nu se transferă automat, iar acestea trebuie să se prezinte la sucursala bancară la care vor fi notificate.

De asemenea, Intesa le recomandă clienților să își informeze angajatorii cu noile date ale conturilor, pentru a asigura virarea salariilor. În plus, dacă aveți cardul First Bank înrolat pentru plăți sau abonamente online, va fi necesar să actualizați aceste informații cu datele noilor carduri emise de Intesa Sanpaolo România.

Reacțiile clienților nu au întârziat să apară. Nu sunt bucuroși de schimbări și nu apreciază birocrația

„Când a fost anunțată tranzacție am fost anunțați că nu trebuie să facem nimic. Acum constatăm că trebuie să facem alt card, o să avem alt cont, trebuie să anunțăm noul cont la firmă, trebuie să salvăm beneficiarii din vechea aplicație, trebuie să introducem noul card pentru plăți în toate aplicațiile de cumpărături, trebuie să mergem într-o sucursală Intesa ca să activăm serviciile. În martie, banca tocmai ce îmi emisese alt card. Deja devine enervant și obositor”, spune un client.

„Deși ni se spune că suntem țară slab bancarizată și ar trebui să folosim mai mult cardul, ne lovim de faptul că 4 zile nu va merge. Noi cum mâncăm în cele 4 zile? Tot la plăți cash se ajunge. Nu înțeleg de ce nu au migrat direct toate datele online, fără să mai trebuiască să facem noi toată munca”, se plânge alt client.

Unii clienți se gândesc să își mute conturile la alte bănci, fie către bănci digitale precum Revolut sau Salt, fie către instituții internaționale mai mari, nemulțumiți de rețeaua redusă de bancomate disponibile.

Pe pagina de Facebook a First Bank, o utilizatoare întreabă de ce apelurile rămân mereu în așteptare, în timp ce pe pagina Intesa Sanpaolo România, un alt client reclamă lipsa de răspuns din partea angajaților de la sucursala Victoriei din București și faptul că o plată i-a fost blocată.

Mai multe fuziuni și achiziții bancare au avut loc în ultimii ani în România. Pe lângă achiziția First Bank de către Intesa, Banca Transilvania a cumpărat OTP Bank, Unicredit a preluat Alpha Bank, iar EximBank a luat Banca Românească.