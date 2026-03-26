Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Ipocrizia domnului Grindeanu ia avionul spre Bruxelles!

Vizita de astăzi a lui Sorin Grindeanu la Bruxelles trece dincolo de formele primitive ale tupeului dâmbovițean practicat de pesediști. Ea este o insultă!

Socialistul (sic!) care nu mai poate de grija ’celor mulți’, în vreme ce se lasă plimbat cu avioanele private ale unor escroci, vine la Bruxelles pentru a transmite că vrea schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim ministru.

Cu alte cuvinte, politicianul asociat cu unul dintre cele mai rușinoase atacuri asupra statului de drept din România postdecembristă vine aici ca să își caute validare externă, în timp ce acasă pregătește răsturnarea guvernului pe care, oricum, îl subminează din prima zi, cu efecte catastrofale pentru toți românii! Este obrăznicie în formă pură.

Vorbim, dragi prieteni, despre un exercițiu de cosmetizare, făcut cu o seninătate de șmenar, care ne sfidează atât memoria, cât și inteligența. Asta pentru că Sorin Grindeanu nu vine la Bruxelles ca un om politic oarecare. El vine aici purtând în spate o amprentă grea și foarte rușinoasă pe care nici măcar socialiștii lui nu au uitat-o, și nu au cum, pentru că pe atunci nu mai știau cum să se disocieze de el și de patronul lui politic, sinistrul Dragnea.

Vorbesc despre anul 2017. Ordonanța 13. Noaptea în care statul de drept a fost atacat cu levierul. Noaptea în care Dragnea, Grindeanu și PSD au crezut că pot pune mâna pe justiție pe ascuns, în timp ce românii dorm.

Numai că românii nu au dormit. Au ieșit în stradă, cu sutele de mii, și au spus tuturor, Europei întregi, că România nu este moșia nimănui.

Alături de sutele de mii de români ieșiți la proteste, Europa a văzut și a înțeles. Parlamentul European, vă aduceți aminte, nu a tratat acel episod ca pe o ceartă locală, de mahala balcanică, care nu privește pe nimeni. Din contră. La începutul lui 2017, în Parlamentul European s-a cerut și s-a aprobat dezbatere în plen despre democrația și justiția din România, discuție în LIBE și chiar o misiune de documentare în România. Asta este realitatea. Mai mult, ceea ce a început cu OUG 13 nu a fost văzut la nivel european ca un accident izolat, ci ca începutul unei derive. Modificările din justiție și din legislația penală din România, impuse de guvernul lui Grindeanu, riscau să submineze separația puterilor și lupta anticorupție. Parlamentul European a cerut atunci, foarte ferm, contracararea oricăror măsuri care ar dezincrimina corupția în funcție publică.

Iar în această dimineața, 26 martie 2026, Sorin Grindeanu are programată o întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Metsola este unul dintre oamenii care, în 2017 și 2018, au apărat cu multă energie statul de drept din România atunci când guvernul Grindeanu îl călca în picioare. Roberta Metsola este cea care spunea că românii nu sunt mai puțini europeni decât restul cetățenilor din statele membre și le transmitea celor ieșiți la proteste: Vă auzim!

Dar Roberta Metsola a spus atunci și ceva mult mai grav pentru cei care încearcă astăzi să rescrie istoria. A spus că Parlamentul European are o responsabilitate și o datorie de a acționa în numele sutelor de mii de români din stradă pentru democrație, justiție și stat de drept, în vreme ce guvernul de la București încerca să anihileze lupta împotriva corupției. A spus că a pretinde că totul este doar o problemă internă este scuza politicienilor lipsiți de scrupule care încearcă să justifice inacceptabilul.

Unul dintre acei politicieni era, în primul rând, Sorin Grindeanu!

Credeți că Metsola, sau oricine, a uitat?

Așadar, despre ce este, în fond, această vizită?

Despre ipocrizie. Despre memoria scurtă a unora și despre obrăznicia altora. Despre încercarea grosolană a PSD de a se prezenta la Bruxelles în haine respectabile, europene, instituționale, ca și cum OUG 13 ar fi fost o mică neînțelegere și nu un atac brutal asupra justiției și asupra ideii că legea trebuie să fie deasupra celor puternici. Pesediștii încearcă, pur și simplu, un nou șmen. Cu tupeul specific borfașului. Grindeanu, care conducea în 2017 un guvern perceput în Europa ca instrument al unui derapaj grav împotriva justiției, vine astăzi aici ca să caute respectabilitate în fața celor care au spus atunci că Uniunea Europeană nu poate sta cu privirea întoarsă. Nu vi se pare obscen?

Problema nu este că Grindeanu vine la Bruxelles. Problema este că vine aici ca și cum trecutul nu există. Ca și cum OUG 13 nu îi stă lipită de nume. Ca și cum protestele uriașe din România nu au existat. Ca și cum vocea Europei din acel moment a fost doar zgomot de fond (și pentru el, aproape sigur, asta a fost!). După ce a girat o tentativă de mutilare a statului de drept, Grindeanu vine să pozeze în partener al stabilității democratice.

Ei bine, asta nu se poate!

Nu poți cere respect tocmai tu, care ai făcut de rușine România în Europa. Nu poți pretinde credibilitate când semnătura ta este legată de una dintre cele mai toxice operațiuni de salvare a corupților din ultimii 35 de ani. Și nu poți poza în om de stat când istoria te ține minte ca premierul unei ordonanțe care era la un pas să ne scoată din Europa.

Și mai este ceva. Grindeanu încearcă să își construiască la Bruxelles o aură de interlocutor frecventabil, european și responsabil, în timp ce acasă PSD uneltește pentru schimbarea lui Ilie Bolojan. Asta este, în mod clar, cheia momentului. Nu vedem un lider care vine să întărească serios profilul european al României, ci un politician care încearcă să împrumute credibilitate externă pentru jocuri interne. Iar când acest politician este chiar premierul infamei OUG 13, contrastul devine cu adevărat revoltător. Chiar scârbos.

Dar nici Europa nu a uitat și nici românii nu ar trebui să uite.

Când sute de mii dintre ei au ieșit în stradă cu steagurile României și ale Uniunii Europene, au făcut-o pentru a apăra ideea că această țară nu trebuie predată unor politicieni care schimbă legile peste noapte ca să îi scape pe cei puternici. Roberta Metsola și alți eurodeputați au înțeles atunci perfect acest lucru.

Astăzi, Sorin Grindeanu poate intra în birouri înalte la Bruxelles. Poate oferi rânjetul lui caracteristic și poate da mâna. Ține de protocol. Dar nu poate șterge adevărul.

Și adevărul este că omul care vine astăzi să caute legitimitate europeană este același care, în 2017, a făcut din România rușinea Europei.

Asta nu se uită și nu se poate spăla niciodată.

image
image
