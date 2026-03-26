Grindeanu, reacție după mesajul ferm al Robertei Metsola: „Dialogul meu a fost doar pentru apărarea intereselor României”

Președintele Sorin Grindeanu a declarat, într-o postare pe Facebook, că discuțiile sale de joi de la Bruxelles cu Roberta Metsola au vizat doar apărarea intereselor României și continuarea guvernării pro-europene.

„Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României. Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriașă de a obține rezultate concrete pentru români și că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianțe cu extremiștii!”, a scris Grindeanu.

El a subliniat că PSD este privit de partenerii europeni ca un actor-cheie în asigurarea stabilității și suportului financiar pentru dezvoltarea consolidată a României.

„I-am asigurat pe toți liderii europeni că rămânem un partener responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestații la guvernare și să vină cu soluții pentru a îmbunătăți performanța echipei de la Palatul Victoria. Interesul nostru comun este de a finaliza reformele și proiectele majore finanțate din PNRR, de a accesa toți banii europeni și de a face astfel încât românii să simtă că miza guvernării este să le protejăm, în primul rând, nivelul de trai! Iar partenerii de la Bruxelles sunt gata să ne ajute cu toată deschiderea să ne îndeplinim acest obiectiv!”, a adăugat liderul PSD.

Reacția liderului PSD a venit după ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat, într-o postare pe X, că i-a „subliniat” liderului PSD Sorin Grindeanu „necesitatea stabilității și a unității pentru o Europă mai bună”. Liderul PSD anunțase că i-a prezentat acesteia planul formațiunii sale de a face un referendum intern privind guvernarea, aducând mai multe critici la adresa Guvernului, inclusiv prin faptul că partidul premierului Ilie Bolojan s-ar apropia de extremiști.

„În cadrul primei mele întâlniri cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am subliniat că Parlamentul European lucrează la întărirea cooperării interparlamentare și am evidențiat nevoia de stabilitate și unitate în timp ce construim o Europă mai bună, mai apropiată de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris președinta Parlamentului European pe rețeaua X.

Întâlnirea cu președinta Parlamentului European a abordat și consultarea internă demarată în PSD, precum și perspectivele guvernării în România.



