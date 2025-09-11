George Simion amenință alegătorii care i-au spus „nu” la prezidențiale: „Nu garantez că vor fi iertați”. Liderul AUR face referire la revoltele violente din Nepal

George Simion a postat miercuri pe Facebook mesaje amenințătoare la adresa celor care l-au respins la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a făcut referire explicită la revoltele violente care au avut loc în Nepal.

„Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a postat Simion, miercuri, pe Facebook.

Totodată, el a amintit şi că parlamentarii Puterii au respins două propuneri a celor de la AUR:

„Azi deputații au respins propunerile AUR de:

- a scoate CCR din alegerile prezidențiale

- ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile”.

De asemenea, pe aceeaşi rețea socială, George Simion a adăugat: „Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina şi Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!”.

În Nepal, autoritățile au redeschis miercuri Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, principala poartă de intrare și ieșire a țării, după aproape 24 de ore în care a fost închis din cauza gravei crize de securitate izbucnite ca urmare a protestelor tinerilor din mișcarea autointitulată „Generația Z”.

De ce este Nepalul în flăcări. Revolta generației Z zguduie o clasă politică coruptă

Nepalul fierbe. Într-o țară deja fragilizată de ani de instabilitate politică, corupție sistemică și lipsă cronică de oportunități pentru tineri, revolta a izbucnit acolo unde autoritățile nu se așteptau: în online. Iar când guvernul a blocat rețelele sociale, nemulțumirea latentă s-a transformat în furie de stradă.

Protestele sunt conduse de tineri – mulți dintre ei adolescenți și studenți – care au refuzat să mai accepte un prezent fără viitor. Interdicția impusă de autorități asupra unor platforme precum Facebook, X (fostul Twitter) și YouTube a fost doar scânteia. În spatele revoltei stau frustrări mai profunde: nepotismul politic, lipsa de locuri de muncă și un sistem care pare să funcționeze doar pentru cei privilegiați.