Fostul premier Nicolae Ciucă s-a lansat în afaceri cu „nave spațiale militare”. Persoana importantă cu care s-a asociat

La un an și jumătate după ce a părăsit scena politică, fostul premier și președinte al PNL și candidat la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă s-a apucat de afaceri.

Nicolae Ciucă, fost premier Foto: Inquam Photos

Pe 5 februarie 2025, Nicolae Ciucă și-a anunțat demisia din funcția de senator, la doar câteva zile după ce Parlamentul a intrat în prima sa sesiune ordinară de după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din data de 1 decembrie 2024.

Sub conducerea sa, PNL a ajuns la unul dintre cele mai slabe rezultate, după o guvernare nu prea reușită, iar campania prezidențială în care Ciucă a încercat să devină președintele României nu a fost una reușită.

Dezamăgit, el a decis să se retragă din prim-planul vieții politice. În această primăvară, Nicolae Ciucă a devenit administratorul unei companii care are drept obiect de activitate „fabricarea de nave spațiale militare”. Patronul firmei este Antonio Salameh, moștenitorul cunoscutului producător de băuturi spirtoase și vinuri Alexandrion Group. Punctul de lucru al companiei a fost stabilit în aceeași locație din județul Prahova, unde se află și distileria, scrie Jurnalul Național.

„Patronul companiei SC ArmShield SRL, Antonio Salameh, care este coadministrator, alături de Nicolae Ciucă, al acestei afaceri, este nimeni altul decât fiul cel mare al lui Nawaf Salameh, antreprenorul care a fondat Alexandrion Group, unul dintre cele mai cunoscute branduri de băuturi spirtoase și vinuri. La finalul lunii aprilie a anului 2025, Nawaf Salameh a decedat, iar la slujba sa de înmormântare, care a avut loc la Biserica Sfântul Charbel din Dimieni, județul Ilfov, au participat numeroase personalități din mediul politic, economic și public. Printre aceștia s-a numărat și Nicolae Ciucă, surprins de jurnaliștii prezenți în compania fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman”, mai arată publicația citată.

Până în prezent, SC ArmShield SRL nu figurează, până în prezent, în baza de date a SEAP cu vreun contract încheiat cu statul.

De ce a demisionat CIucă de le șefia PNL

După rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale, Nicolae Ciucă, pe-atunci președintele Partidului Național Liberal și candidatul plasa pe locul 5 în turul întâi al Alegerilor Prezidențiale 2024, și-a prezentat demisia din funcția de partid.

Decizia a fost luată pe 25 noiembrie 2024, după rezultatul dezastruos la alegerile din 24 noiembrie, acesta obținând mai puțin de 10% din voturi, conform rezultatelor parțiale.