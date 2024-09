Ce făcea Nicolae Ciucă la Revoluție? Liderul PNL: „E foarte simplu. Am executat misiuni specifice”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat ale alegerile prezidențiale, a vorbit, în cadrul unui interviu, despre ce a făcut în timpul Revoluției din decembrie 1989.

„Ce ați făcut la Revoluție?” a fost întrebat Nicolae Ciucă în timpul unui interviu susținut la Digi 24.

Răspunsul liderului liberal a fost unul rapid: „E foarte simplu. La revoluție eram comandant de pluton la Batalionul 121 Cercetare și am executat misiunile care au precedat ziua de 22 decembrie în municipiul Craiova, după care, în după-amiaza zilei, după ce a fugit Nicolae Ceaușescu cu elicopterul, am fost retrași în cazarmă. Și de acolo toate activitățile pe care le-am desfășurat au fost cu îndeplinirea unor misiuni în seara zilei de 22 în centrul orașului până pe 23 decembrie. Ulterior am intrat din nou în cazarmă. Și acestea au fost activitățile personale ale unității”.

Nicolae Ciucă a mai fost întrebat de moderatorul emisiunii în ce a constat pregătirea din timpul Revoluției. „Noi eram o unitate de cercetare și trebuia să fim în măsură să executăm misiuni specifice. Să mergem la anumite misiuni pentru a identifica dacă într-adevăr într-un anumit loc a fost un desant, cum se vehicula la vremea respective…”, a mai adăugat Ciucă.

Întrebat dacă asta însemna și verificarea zvonurilor cu teroriștii, Ciucă a răspuns afirmativ: „Au fost colegi de-ai mei care au ieșit din cazarmă și au verificat aceste zvonuri. Era în funcție de cum se repartizau misiunile pe sub unități(…) Nu eram pregătiți pentru acel moment, pentru că niciodată nu cred că s-a gândit nimeni că se va ajunge într-un moment în care se poate produce prin dezinformare atât de multă degringoladă în ceea ce înseamnă conducerea și întrebuințarea forțelor(…) Și aici, apreciez modul de reacție a comandanților de la vremea respectivă, pentru că nu s-au dus după fiecare informație și au stat, au analizat. Dar din punct de vedere al experienței proprii, nu mi-aș dori niciodată să mai trec prin așa ceva” a mai spus candidatul PNL, potrivit Cotidianul.