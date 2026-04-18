De la AUR la PSD: Bogdan Bratu, fostul șef de la Drumuri și Poduri care și-a falsificat diploma de licență, se alătură social-democraților

Bogdan Bratu, fostul șef AUR Giurgiu și fost șef la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP), de unde a trebuit să plece după ce s-a dovedit că și-a falsificat diploma de licență, anunță trecerea la PSD Giurgiu, împreună cu mai mulți membri ai organizației locale AUR.

Bogdan Bratu, care a demisionat de la conducerea organizației municipale AUR Giurgiu și din partid la sfârșitul lunii martie, Bogdan Bratu, dă încă o lovitură fostului său partid și anunță că se alătură PSD Giurgiu, împreună cu o parte dintre membrii fostei structuri locale.

Vă reamintim că, în trecut, Bogdan Bratu a ocupat și funcția de șef la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, de unde însă a plecat „cu cântec”, după ce a fost acuzat oficial că și-a falsificat actele de studii pentru a obține funcția.

A fost vizat de un dosar DNA pentru înșelăciune în formă continuată, dar, în cele din urmă, a scăpat de acuzații prin prescrierea faptelor. Cu toate acestea, a fost obligat să plătească despăgubiri de peste un milion de lei către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după ce a încasat salarii în mod ilegal de la DRDP, timp de mai mulți ani.

„Acum două săptămâni mi-am anunțat demisia din partidul AUR, unde ocupam funcția de președinte al organizației municipale și din funcția de consilier local. De săptămâna viitoare împreună cu membrii organizației municipale ne vom alătură PSD Giurgiu!”, a transmis Bogdan Bratu pe Facebook, vineri, 17 aprilie.

Bogdan Bratu, președintele organizației AUR din Giurgiu, își anunțase demisia din funcțiile politice deținute în AUR, dar și din funcția de consilier municipal la sfârșitul lunii martie,

„Probleme personale, vreau să mă ocup de bussines-ul meu – așa am hotărât, după ce am pus în balanță funcțiile publice și afacerile pe care le conduc”, explica el atunci care au fost motivele demisiei sale.

Iată că, la scurt timp, vine cu un nou anunț și transmite că „împreună cu membrii organizației municipale ne vom alătură PSD Giurgiu!”, semn că motivele demisiei sale au fost mai degrabă de reorientare politică decât „personale”.

Mai mult, se pare că, în doar câteva săptămâni, el a reușit să convingă mai mulți membri AUR să-l urmeze la PSD, dând o lovitură puternică organizației locale al cărei șef a fost.

La scurt timp de la postarea publică a fostului șef Bogdan Bratu, organizația AUR Giurgiu a reacționat şi ea pe rețelele sociale, anunțând că e în căutare de noi membri.

„Vino și tu alături de AUR!

Pe 19 aprilie între orele 12.00-18.00 te așteptăm la sediul Filialei Județene AUR Giurgiu. Avem nevoie de oameni ca tine în echipa noastră, te așteptăm să vii cu idei și noi te îndrumăm cum să te implici pentru comunitatea ta”, transmit reprezentanții AUR pe Facebook.