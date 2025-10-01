Dumitru Coarnă și-a făcut propriul partid, după ce a trecut pe la PSD, AUR și SOS

Deputatul Dumitru Coarnă, ales în Parlament din partea SOS, a înființat partidul Forța Alternativă pentru România (FAR), o formațiune de centru-dreapta, bazată pe valori creștin-democrate, patriotism și implicare civică activă.

Deputatul Dumitru Coarnă, fost lider sindical și membru SOS România, a anunțat înființarea unui nou partid politic, Forța Alternativă pentru România (FAR), care se poziționează ca o alternativă de centru-dreapta pentru românii dezamăgiți de actuala clasă politică. Formațiunea promovează valori creștin-democrate și conservatoare, patriotism, suveranitate și unitatea națională.

Președintele FAR a explicat că partidul își propune să reconstruiască încrederea între cetățeni și stat prin politici pragmatice, dezvoltare economică, infrastructură solidă și protecția familiei tradiționale.

”Am luat decizia, împreună cu membrii fondatori ai FAR, să creăm alternativa de care avem nevoie în România, pornind de la zero, cu un program bine definit și cu proiecte de țară care să aducă acea schimbare pe care foarte mulți români și-o doresc. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Dumitru Coarnă, președintele FAR, scrie Mediafax.

FAR va susține drepturile fundamentale ale cetățenilor, egalitatea de șanse, accesul la educație și locuințe, precum și o dezvoltare economică durabilă. Partidul promovează o societate deschisă, creștină, în care valorile morale și religia contribuie la luarea deciziilor corecte.

Coarnă a anunţat în luna martie că îşi dă demisia din grupul parlamentar SOS "din cauza injuriilor, blestemelor" pe care preşedintele S.O.S. România, Diana Şoşoacă, le-a adresat electoratului suveranist.

În legislatura trecută, Coarnă a făcut parte atât din grupul parlamentar PSD, cât și AUR, formațiuni care l-au exclus din partid.