Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Foști lideri social democrați, invitați de Grindeanu la Congresul PSD. „Mi-aş dori să avem o primă direcţie legată de reunificarea partidului”

Publicat:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină.

Mircea Geoană, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase FOTO: Adevărul
Mircea Geoană, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase FOTO: Adevărul

”Mi-aş dori ca, la Congresul PSD, lucrurile să meargă pe trei direcţii, şi după Congresul PSD. Mi-aş dori să avem o primă direcţie legată de reunificarea partidului. Ce înseamnă asta? Voi aici, la Hunedoara, ca şi la Caraş, voi sunteţi o echipă. Faptul că sunteţi o echipă a dus la câştigarea alegerilor şi în 2016, şi în 2020, şi în 2024, va duce la câştigarea alegerilor şi în 2028. Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD e Marcel Ciolacu, restul, niciunul nu mai e membru PSD. Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Dăncilă, Dragnea şi aşa mai departe. Asta-i doar un exemplu la nivel macro. Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor. Nu vom reuşi să clădim pe baze corecte. Aşa că eu, la Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la Congres. De aici trebuie să începem”, a spus liderul interimar al PSD, la Organizaţia Hunedoara, scrie News.

Sorin Grindeanu a precizat că a doua direcţie e cea legată de ideologia partidului.

”Modificăm statutul şi în loc de partid progresist, noi revenim la ceea ce suntem noi în mod tradiţional, un partid care respectă valorile creştine, care îşi respectă cultura, tradiţiile noastre româneşti. Noi n-am fost niciodată progresişti. Noi n-am fost pe această zonă de curent politic. Noi am încercat să părem altceva decât suntem în realitate şi oamenii au văzut acest lucru şi ne-au amendat la vot. Noi trebuie să redevenim ceea ce am fost tot timpul, de 35 de ani, acel partid aproape de oameni, acel partid care ştie să facă politici publice, să nu încercăm să fim altceva decât suntem cu adevărat”, a subliniat Grindeanu.

”Noi trebuie să ne reîntoarcem la baza partidului, trebuie să ne reîntoarcem la oameni şi nu doar schimbarea de statut, tăiem progresism şi redevenim acel partid apropiat de social- democraţie contează, ci ceea ce facem cu adevărat cu această schimbare de statut, şi asta trebuie să fie a doua direcţie în care mergem”, a completat Grindeanu. Liderul interimar al PSD a mai spus că a treia direcţie este că ”trebuie să reînceapă să lucreze partidul”.

”Noi am avut în anii trecuţi (..) un Consiliu Naţional care dădea politici publice pentru ţara asta, care era un izvor de resurse umane. Atunci când PSD-ul guverna, PSD-ul avea oameni pregătiţi, nu unu, nu doi, trei, patru, cinci, pentru fiecare post de ministru. Trebuie să reîncepem aceste lucruri, Consiliul Naţional trebuie să reînceapă să lucreze şi partidul şi din punct de vedere organizaţional trebuie să devină un şantier. Asta este cea de-a treia direcţie pe care trebuie să mergem. Dar ceea ce trebuie să ne conducă este de fapt reapropierea de oameni”, a menţionat Grindeanu.

El a arătat că, ”faptul că au vrut să pară frumoşi din perspectiva altora, care nu le vor binele, faptul că au încercat să fie altceva decât sunt cu adevărat, i-a dus să piardă alegeri”.

”Aşa că eu, cu echipa pe care o să o avem la congres, îmi doresc să redevenim partidul acela care a avut forţă în 35 de ani, dată de un singur lucru. Noi am fost cu oamenii, noi am ţinut legătura cu oamenii. Forţa PSD-ului a fost strâns legată cu poporul român, cu oamenii. Şi asta trebuie să redevină principalul nostru motor”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Politică

loading Se încarcă comentariile...
