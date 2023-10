Cum explică Zelenski și Iohannis lipsa discursului președintelui Ucrainei în plenul României

Președinții României și ai Ucrainei au venit cu explicații privind faptul că Volodimir Zelenski nu a mai susținut un discurs în plenul Parlamentului, liderul de la Kiev fiind cel care a subliniat că nu a venit pregătit pentru un asemenea moment, ci pentru întâlniri bilaterale.

„Mă puteați întreba pe mine. Nu am un deficit în ceea ce privește discursurile. Am venit să vizitez oamenii din România, să le vorbesc, Și să vorbesc strategic cu președintele Iohannis. De asemenea, să mă văd cu premierul și cu președinții Parlamentului. Dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul”, a afirmat Volodmir Zelenski pe tema lipsei unui discurs în plenul reunit al Parlamentului. Precizarea a venit după ce a fost întrebat președintele României de ce lipsește discursul.

„Dar data viitoare, special pentru Parlament, pentru toți jurnaliștii voi veni pregătit”, a completat liderul de la Kiev.

Președintele României a fost mult mai succint în explicații, fără a sta să dea prea multe detalii. „Agenda președintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegații și comunicată public. Atât pot să spun”, a declarat Klaus Iohannis.

Mulțumiri pentru sprijinul acord

Liderul de la Kiev a mulţumit românilor „pentru susţinerea şi ajutorul acordat Ucrainei". Klaus Iohannis şi Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie politică, potrivit căreia relaţia bilaterală este ridicată la nivel de parteneriat strategic.

Zelenski a afirmat că, potrivit noilor coordonate, a discutat cu omologul său român despre deschiderea de noi puncte de trecere la graniţă, despre situaţia minorităţilor naţionale şi despre accelerarea pregătirii piloţilor ucraineni pe aeronave F-16 în centrul specializat din România.

De asemenea, a fost abordată şi situaţia de securitate de la Dunăre. „În România se cunoaşte cât de periculos este terorismul rusesc", a arătat Zelenski