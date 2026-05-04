Senatorul care s-a răzgândit după ce a semnat moțiunea: „Am votat dintr-un instinct primar. Am vorbit cu Dumnezeu”

Senatorul Iulian Fodoca, ales pe listele POT, a stârnit controverse după ce și-a schimbat poziția în urma votului pe moțiunea de cenzură, venind ulterior cu explicații suplimentare față de decizia inițială. „Am votat dintr-un instinct primar”, a spus acesta.

Într-o intervenția la Antena3, senatorul Iulian Fodoca a explicat că decizia sa inițială a fost luată „dintr-un instinct primar”, fără o analiză politică aprofundată. „Am semnat dintr-un instinct primar. Toată lumea îl vrea pe Bolojan crucificat”, a declarat senatorul.

Fodoca a susținut, într-un ton ironic, că a reflectat, ulterior, asupra deciziei și a ajuns la o concluzie diferită: „M-am gândit mai bine și am zis că poate ar trebui să salvez PSD-ul de la eșec, să nu ajungă la groapa de gunoi a politicii românești.”

Întrebat despre modul în care își justifică schimbările de poziție, senatorul a răspuns într-o notă enigmatică: „Cu Dumnezeu, cu cine să vorbesc?”

Într-o postare pe contul său de Facebook, Iulian Fodoca a scris că nu va accepta să fie un „instrument politic” în încercarea PSD de a reveni la putere.

„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot, încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD, în ultimii 35 de ani, a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare”, a scris acesta.

El a adăugat că decizia sa a fost una dificilă și că își asumă eventualele critici: „Unii o să vă supărați pe decizia mea, dar din ce am scris mai sus, nu pot fi părtaș la așa ceva. Am ales răul cel mai mic, după mine. Urmează să vedem mai departe.”