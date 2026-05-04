Motreanu spune că se bazează la moțiune pe trădători din PSD: „Semnarea moțiunii nu înseamnă automat votul”

Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu, a declarat luni că formațiunea este pregătită pentru dezbaterea și votul din Parlament privind moțiunea de cenzură, subliniind că momentul este unul esențial pentru stabilitatea politică a României.

„PNL este pregătit pentru bătălia care trebuie dată în Parlament nu pentru un Guvern, nu pentru un premier, nu pentru un partid, ci pentru viitorul României. Iar România are nevoie de responsabilitate, asumare, echilibru și decizii care să îi asigure dezvoltarea și bunăstarea sănătoasă pe termen lung. Vom vedea în ce măsură acest lucru a fost înțeles și asumat de majoritatea deputaților și senatorilor aleși de oameni nu pentru a le vinde iluzii păguboase, ci pentru a le asigura cetățenilor o viață în mod real mai bună”, a scris Motreanu pe Facebook.

Acesta a precizat că în ultimele zile PNL a avut consultări, nu negocieri politice, și a respins ideea unor înțelegeri de tip tranzacțional.

„Practicile de tip «negociere», în sensul lor bine cunoscut, țin mai degrabă de modul în care alege PSD să facă politică, nu de abordarea noastră. Dialogul purtat a fost deschis, responsabil și orientat către un obiectiv esențial: modernizarea României și consolidarea unui parcurs stabil și predictibil. Am prezentat soluțiile gândite de Guvern pentru cetățeni, în timp ce autorii moțiunii vorbesc doar despre premier și nu propun nimic concret pentru români”, a susținut Dan Motreanu.

Liderul liberal a mai afirmat că partidul va folosi toate instrumentele parlamentare pentru a susține Guvernul și pentru a evita o criză politică.

„Semnarea unei moțiuni nu echivalează automat cu susținerea acesteia la vot. Există parlamentari care, deși au semnat, nu împărtășesc această direcție. Inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente. Votul este secret - o garanție fundamentală a democrației parlamentare. Este momentul în care fiecare ales poate vota conform propriei conștiințe, în interesul cetățenilor și pentru modernizarea României”, a completat Motreanu.