Criza morală din spatele episodului Veștea

Căderea Guvernului Veștea în Parlament (Doamne, cum sună asta...) închide un episod politic urât și deschide, în același timp, o întrebare mult mai gravă, din punctul meu de vedere, pentru viața publică din România.

Cât de mult poate coborî politica atunci când ambiția (personală) devine mai puternică decât caracterul?

Votul de aseară a arătat, în primul rând, că un guvern construit peste capul Partidului Național Liberal, împotriva deciziei Partidului Național Liberal și cu sprijinul politic al PSD, a ajuns să își caute salvarea în voturile AUR. În doar câteva zile, pentru Adrian Veștea, AUR a devenit frecventabil.

Aceasta este, dragi cititori, o criză morală. Și este mult mai gravă decât poate să pară la prima vedere!

Când un om crescut politic într-un partid al dreptei europene autentice, liberale, creștin-democrate, ajunge să își lege șansa de guvernare de un partid extremist, populist, anti-european și folosit de PSD (în fantezia nebunească a PSD!) ca instrument de presiune, problema depășește matematica parlamentară și devine, cum tot spun, una de caracter.

PNL a luat o decizie statutară. Conducerea partidului a spus, repetat, clar și ferm, că nu susține Guvernul Veștea. Congresul PNL a reconfirmat direcția partidului, disciplina internă și linia politică a dreptei responsabile. Iar într-un partid serios, decizia colectivă are greutate. Funcția trece, întotdeauna, fără excepție, dar partidul și valorile sale rămân. Ambiția personală trece și ea, dar onoarea (pătată sau nu) rămâne.

Adrian Veștea, împins probabil de la spate de multe mâini știute și neștiute, a ales să meargă mai departe și a ales să își caute voturile acolo unde PNL nu își poate căuta niciodată legitimitatea! Adică în zona PSD și AUR. El a ales să transforme un mandat primit fără acordul partidului într-un exercițiu de violare a democrației. Rezultatul s-a văzut aseară.

Un guvern care depinde de AUR pornește, din start, cu o rană morală aflată deja în putrefacție. Oricâte formule tehnice ar fi folosite, oricâte explicații ar fi inventate, adevărul rămâne același. Dreapta românească nu poate fi reconstruită cu voturi luate de la cei care atacă direcția europeană a României, relativizează apartenența noastră occidentală și cultivă minciuna și agresivitatea ca program politic. Totuși...

Am spus de multe ori că România are nevoie de ordine în țară și ordine în stat. Această ordine începe cu moralitatea deciziei politice. Ea începe, așa cum o vede PNL și conducerea sa, cu respectul față de adevăr, față de vot, față de partidul care te-a susținut și mai ales față de cetățenii care au crezut într-o anumită direcție.

Moralitatea în politică înseamnă să ai curajul de a suporta costul unei decizii corecte și necesare. Așa cum face, de exemplu, Ilie Bolojan. Ea înseamnă să spui oamenilor adevărul și să respecți regulile chiar și atunci când ele îți blochează ție ambiția. Înseamnă, în fine, să refuzi scurtăturile care îți mânjesc și drumul, dar și pe tine ca politician.

Politica fără moralitate nu este nimic altceva decât aranjament, calcul, presiune, tranzacție, cum vreți să-i spuneți. Mai rău, în opinia mea, ea devine exact, dar exact, ceea ce i-a îndepărtat pe români de partidele tradiționale. Devine o fabrică de cinism! Iar asta nu va duce niciodată la nimic bun. Să ne aducem aminte doar anii ‘30 sau ’40...

Episodul Veștea a concentrat, în câteva zile, această degradare morală a unora. Și a expus-o. Un premier desemnat din interiorul PNL a mers înainte fără PNL (fără ca PNL măcar să știe, în faza inițială!) și a căutat sprijinul PSD. Apoi, a ajuns să depindă de AUR și a prezentat totul ca pe un exercițiu de responsabilitate (sic!). Iar la final, chiar AUR i-a arătat cât valorează.

Vă dați seama ce au văzut milioane de români? Vă dați seama de efectul asupra lor?

Cei care au urzit toată situația, își dau seama de răul făcut, nu doar PNL, ci României?

Oare le pasă?

Pentru mine, lecția este aceeași. Am mai spus asta. PNL trebuie să rămână partidul dreptei europene, al seriozității, al antreprenorilor, al muncii, al proprietății, al comunității, al libertății responsabile și al apartenenței noastre la Uniunea Europeană și la NATO.

AUR reprezintă alt drum. PSD reprezintă altă cultură politică, din alte vremuri, de tristă amintire. Dar PNL are datoria să își apere identitatea și rădăcinile și viitorul!

Sunt momente în care un partid se definește prin funcțiile pe care le obține. Dar sunt, de asemenea, momente mai rare și mai importante în care un partid se definește prin compromisurile pe care le refuză! Iar pentru PNL, episodul Veștea trebuie să rămână un astfel de moment.

Guvernarea, desigur, cere majorități. Dar majoritățile sănătoase se construiesc pe valori compatibile, pe respect instituțional și pe asumare. Când o majoritate este căutată sau fabricată prin spatele partidului, cu PSD în față și cu AUR la pândă, ea produce slăbiciune înainte să producă guvernare. Doar că slăbiciunea devine a Statului și, foarte direct, a noastră, a tuturor.

România, spun mereu, a plătit de prea multe ori prețul combinațiilor făcute împotriva logicii politice, împotriva caracterului și împotriva alegătorilor! A plătit prin instabilitate, prin neîncredere, prin instituții tot mai slabe și prin oameni buni alungați din viața publică.

De aceea, după acest vot, eu cred că PNL trebuie să meargă mai departe cu fruntea sus dar și cu lecția învățată.

Ordinea în stat începe cu ordine în partid. Ordinea în partid începe cu respectarea deciziilor. Respectarea deciziilor începe cu caracterul oamenilor. Iar partidul trebuie să își cunoască mult mai bine membrii.

Bun. Aseară a căzut un guvern. Dar, mai important pentru mine, a căzut o iluzie. Aceea că poți construi stabilitate ignorând moralitatea și adevărul.

Nu poți. Niciodată.