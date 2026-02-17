Dan Mihalache, rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Cipru

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea ambasadorului extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru, Sorin Dan Mihalache.

Dan Mihalache a fost numit în 2016 ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, printr-un decret semnat de fostul președinte Klaus Iohannis. În 2020 a fost retras de acesta, fiind ulterior numit ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru.

În perioada decembrie 2014 - iunie 2016, Dan Mihalache a ocupat funcția de Consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale și șef al Administrației Prezidențiale.

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Dan Mihalache cu Ordinul Național "Steaua României" în rang de Cavaler.