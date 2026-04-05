Dragoș Pîslaru, mesaj tăios de Florii: „Avem prea mulți farisei care își numără cutiile de pantofi”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis duminică un mesaj cu ocazia sărbătorii Floriilor, în care a făcut apel la responsabilitate în politică și a lansat critici indirecte la adresa unor politicieni, în special din PSD.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a subliniat că semnificația religioasă a Floriilor ar trebui să fie un reper moral și pentru clasa politică.

„Pilda Floriilor ar trebui să fie o lecţie importantă pentru mulţi politicieni. Calitatea unui om nu se măsoară după aplauzele şi ovaţiile pe care le primeşte, ci după modul în care îşi duce la capăt datoria. Exemplul bun este dat de Mântuitorul care intră în Ierusalim cu smerenie, călare pe un măgar, nu cu fast şi nu cu spectacol”, a scris Pîslaru.

Critici la adresa ipocriziei din viața publică

Ministrul a continuat mesajul cu o reflecție asupra modului în care ar trebui să funcționeze politica, insistând că aceasta ar trebui să fie în slujba cetățenilor, nu a intereselor personale.

„Este o imagine puternică şi pentru viaţa publică din zilele noastre: politica, adică grija pentru viaţa cetăţii, ar trebui să fie despre slujirea celor mulţi, nu despre înavuţirea proprie sau obţinerea popularităţii prin minciuni spuse frumos”, a adăugat acesta.

În final, Pîslaru a lansat un mesaj critic la adresa ipocriziei din politică: „Să nu confundăm zgomotul momentului cu ceea ce este cu adevărat drept şi necesar. Avem prea mulţi farisei care nu mai pot de grija oamenilor şi de fapt îşi numără cutiile de pantofi”.

Pe lângă mesajul cu tentă politică, ministrul a transmis și urări celor care își sărbătoresc onomastica de Florii, precum și un gând de bine comunității catolice, căreia i-a urat un Paște fericit.