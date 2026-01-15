Dragoș Pîslaru, despre tăierile de cheltuieli bugetare: „Este firesc ca şi în zona aparatului de stat să existe diminuări”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că pachetul de legi privind reforma administrației publice nu reprezintă „o surpriză”, ci un demers „firesc”, discutat de mult timp. Oficialul subliniază că statul trebuie, la rândul său, să contribuie la reducerea deficitului bugetar prin tăieri de cheltuieli, cu economii estimate la 5,7 miliarde de lei pe an.

„Cred că, în esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp. Există o mare parte din populaţie, dintre români, care şi-ar fi dorit poate ca aceste măsuri care cumva balansează, echilibrează efortul, în această perioadă în care reducem deficitul bugetar, între ce deja s-a întâmplat, adică modul în care a contribuit sectorul privat, prin creşteri de taxe, sau persoanele fizice, iată, de data aceasta statul, la rândul său, reduce cheltuielile”, a declarat Dragoș Pîslaru, miercuri seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că, dincolo de flexibilitatea pe care o are administrația în privința modului concret în care se vor face reducerile – fie prin diminuări de personal, fie din alte zone – esențial este ca economiile să fie realizate. „Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări”, a adăugat el.

Ținta: 5,7 miliarde de lei economii pe an

Potrivit lui Pîslaru, pachetul de măsuri vizează economii de aproximativ 5,7 miliarde de lei pe an, cu un impact estimat pentru acest an de 3,3 miliarde de lei. În ceea ce privește eventuale excepții de la obligativitatea reducerilor de cheltuieli, ministrul a amintit că măsura este prevăzută în acordul inițial al coaliției de guvernare și este asumată și în relația cu partenerii externi ai României, precum Comisia Europeană și OECD.

Ce se întâmplă la Ministerul Proiectelor Europene

Referindu-se la propria instituție, Dragoș Pîslaru a precizat că 55% din salariile angajaților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sunt plătite din fonduri europene și că două sporuri, norma de hrană și stimulentul, au fost deja eliminate.

„La ce ne uităm la MIPE este mai degrabă o eficientizare a schemei. Va exista şi o consultare cu sindicatul pe care îl avem în minister. (...) Ne uităm dacă e nevoie de toate posturile respective, există şi posturi în regim contractual”, a anunțat ministrul.

În acest context, Pîslaru a subliniat că obiectivul nu este doar reducerea cheltuielilor pe termen scurt, ci și o reorganizare care să facă administrația mai eficientă, în condițiile presiunilor legate de deficitul bugetar și de angajamentele asumate de România în plan european și internațional.