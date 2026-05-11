Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Dominic Fritz: „Sunt de acord că acum mingea este în curtea PSD-ului”. USR și PNL vor merge cu același mesaj la consultările cu Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 11 mai, că PNL și USR vor merge cu același mesaj la consultările formale cu președintele Nicușor Dan și a subliniat că, în acest moment, este important ca cele două partide „să acționeze împreună”.

Dominic Fritz/FOTO: Facebook
„Au fost discuții informale cu scopul, cred eu, de a-l informa pe președinte care sunt perspectivele partidelor, pentru că nu-i frumos să afle din presă sau prin alte declarații, ci direct de la noi și pentru a-și face o imagine. După cum am înțeles acuma o să urmeze o rundă de consultări mai formale în care o să vină echipe mai mari din partea partidelor.

Eu, zilele astea, țin legătură foarte strânsă cu Ilie Bolojan, tocmai pentru că USR și PNL au hotărât ca în această etapă să ne coordonăm pașii și să dăm un răspuns unit față de acțiunea distructivă sau de colaborare distructivă PSD-AUR, să avem o colaborare constructivă pentru România între PNL și USR.

Deci, da, cu el mă consult și încercăm ca în următoarele zile, în următoarele săptămâni și de ce nu, mai departe, să acționăm aliniat”, a declarat Dominic Fritz, la TVR Info.

Acesta a mai declarat că PNL și USR vor merge cu același mesaj la consultările cu Nicușor Dan și că cele două partide s-au înțeles să se consulte înainte de a lua poziții publice diferite. 

Liderul USR a mai subliniat că nu se va mai face majoritate cu PSD.

„Am luat deja acum câteva săptămâni o decizie foarte clară, fără echivoc, o decizie fără emoții, în care am spus dacă PSD merge atât de departe și aruncă coaliția în aer, dă jos Guvernul cu voturile AUR, atunci noi nu ne mai vom putea așeza la masă pentru a reface această majoritate guvernamentală.

A fost o decizie foarte clară, asumată. PNL a luat aceeași decizie, deci nimeni nu poate să spună că e surprins de această consecință, până la urmă, a noastră”, a spus Fritz.

Fritz: „Sunt de acord că acum mingea este în curtea PSD-ului”

Acesta a mai spus că USR vrea să fie consecvent și clar politic, motiv pentru care partidul a anunțat din timp că nu va mai face majoritate cu PSD și că se va coordona cu PNL.

„Pentru că în politică trebuie să existe și un minim grad de consecvență, un minim grad de claritate și această claritate am oferit-o nu punctual, nu surprinzător, după votul moțiunii, ci anunțat de mult. Deci, eu consider că linia noastră, că nu vom mai face majoritate cu PSD și că ne vom coordona, între PNL și USR, este o linie clară și nu o linie irațională. Eu sunt de acord că acum mingea este în curtea PSD-ului.

Ei au făcut această majoritate, ei au găsit voturi în Parlament pentru a da jos guvernul, împreună cu AUR. Și ei sunt cei care acum trebuie să vină cu viziunea lor, ce fel de guvern vor să pună acolo. Dacă vor un guvern minoritar, trebuie să spună cu ce voturi vor să treacă acest guvern în Parlament. Noi cu siguranță nu vom fi ridicătorii de mâini pentru PSD, ar fi absurd.”

Liderul acuză PSD că a încălcat în repetate rânduri protocolul fostei coaliții și spune că nu are încredere că social-democrații își vor respecta promisiunile dacă vor reveni la guvernare.

