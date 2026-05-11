search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

"De ce votează românii cu PSD?", se întreabă FAZ

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

"A fura, a împărți și a conduce" este titlul unei analize pe care prestigiosul cotidian Frankfurter Allgemeine o consacră rolului pe care PSD îl joacă în societatea românească. De ce votează românii acest partid?

Sediul central al PSD din Bucureşti
Sediul central al PSD din Bucureşti

Radiografia politică semnată de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" începe cu localizarea ideologică a celor două partide care au provocat, săptămâna trecută, debarcarea premierului Ilie Bolojan: AUR și PSD. "La prima vedere, aceste partide aparțin unor tabere politice opuse. AUR este o formațiune naționalistă radicală de dreapta, în timp ce Partidul Social Democrat face parte, cel puțin formal, din zona de centru-stânga", observă autorul Michael Martens.

El este însă încredințat că etichetele ideologice nu sunt de niciun folos cui dorește să pătrundă în tainele acestor partide. 

"AUR este, ce-i drept, un partid naționalist. Însă explicația ascensiunii sale spectaculoase în sondaje rezidă în faptul că AUR mai este perceput ca fiind un partid antisistem. Este limpede că, într-o țară în care oamenii nutresc o vie nemulțumire față de toate partidele aflate la guvernare, AUR profită de faptul că nu s-a aflat niciodată la cârma țării".

Eternul PSD, un "partid al primarilor"

Revenind la PSD, publicația germană constată că acesta s-a aflat aproape permanent la putere după căderea sângeroasă a comunismului în 1989. Chiar și atunci când pierdea influența la nivel național, partidul rămânea la butoane în provincie, unde rețelele sale de primari și baroni locali au rămas extrem de influente.

Prof. Oliver Jens Schmitt
Prof. Oliver Jens Schmitt


Autorul se întreabă cum a reușit PSD să câștige alegeri în mod repetat, deși formațiunea este percepută în România drept profund coruptă.

În căutare de răspunsuri, FAZ a stat de vorba cu istoricul Oliver Jens Schmitt. Acesta este profesor de istorie sud‑est‑europeană la Universitatea din Viena, cu teme de cercetare privind, între altele, fascismul în Europa de Est, cu accent pe România, ori societățile urbane din estul Mediteranei în secolul al XIX‑lea.

Potrivit lui Schmitt, PSD a beneficiat în anii '90 de un avantaj major, preluând infrastructura fostului aparat comunist. Tocmai această moștenire, argumentează Schmitt, explică influența pe care PSD o păstrează până astăzi în provincie. În plus, unele partide liberale românești nu reușesc să privească dincolo de București și să construiască structuri solide în restul țării.

Oliver Jens Schmitt descrie Partidul Social Democrat drept un "partid al primarilor", dependent de rețele locale de influență și de distribuirea constantă de resurse, contracte publice și funcții către susținători. Potrivit acestuia, tocmai această structură face partidul vulnerabil în fața pierderii puterii, deoarece întreaga mașinărie politică depinde de accesul la fonduri și privilegii.

Publicația notează că "PSD a reușit timp de decenii să direcționeze bani publici și fonduri europene către propria clientelă politică". Autorul notează că de la liderul partidului, Sorin Grindeanu, se așteaptă menținerea intactă a acestui mecanism și accesul la resurse.

În coliziune cu Ilie Bolojan

Potrivit analizei, tentativa premierului Ilie Bolojan de a opri aceste practici și primele rezultate obținute în acest sens au determinat PSD să se alieze cu naționaliștii din Alianța pentru Unirea Românilor pentru a-l înlătura de la putere. Autorul subliniază că pentru PSD nu au existat mari obstacole ideologice în această colaborare.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu
Liderul PSD, Sorin Grindeanu


Schmitt afirmă că numeroși lideri ai PSD au viziuni antioccidentale și că mulți membri ai partidului împărtășesc ideile promovate de AUR. În opinia sa, "PSD este în esență un partid clientelar naționalist-populist, a cărui orientare proeuropeană se leagă în primul rând de accesul la fondurile europene".

Istoricul subliniază că acest model politic, fără îndoială unul de succes, a funcționat ani la rând, alimentat și de miliardele de euro venite de la Bruxelles după aderarea României la Uniunea Europeanăîn 2007. Schmitt avertizează însă că baza electorală a PSD îmbătrânește și se reduce constant. 

De remarcat, potrivit lui Schmitt este că "numărul alegătorilor partidului ar fi scăzut de la 3,2 milioane în 2016 la puțin peste două milioane în 2024, o parte dintre votanți dispărând odată cu generațiile mai vârstnice, iar alții migrând către AUR".

Susținerea europeană a PSD

Textul din FAZ mai arată că PSD continuă să beneficieze de sprijin în familia socialiștilor europeni, care nu au condamnat apropierea partidului de extrema dreaptă în timpul înlăturării lui Bolojan. Cum PSD controlează 11 mandate în grupul socialiștilor europeni, Schmitt afirmă că această situație "obligă stânga europeană să își ignore propria strategie de 'cordon sanitar' în cazul României și să închidă ochii în fața unei alianțe dintre postcomuniști corupți și extremiști de dreapta preocupați de bani și funcții". 

O poziție similară este exprimată și de Siegfried Mureșan. Deși, ca membru al partidului lui Ilie Bolojan în Parlamentul European, este direct implicat în disputa politică, publicația germană subliniază că analiza sa este împărtășită și de observatori independenți.

Mureșan afirmă că Partidul Social Democrat a aplicat în repetate rânduri măsuri populiste pe termen scurt, care au generat inflație și creșterea datoriei publice, pentru ca apoi să se retragă în opoziție în momentul apariției crizelor. El descrie această strategie drept "cinică, dar eficientă".

FAZ remarcă în context că AUR începe să erodeze supremaţia PSD, copiind metodele acestuia, dar fără "mantaua proeuropeană" pe care social-democrații au încercat să și-o păstreze.

Totodată, Mureșan acuză o ruptură între retorica și acțiunile socialiștilor europeni, care, în opinia sa, "au rămas prea tăcuți în fața alianței dintre PSD și extremiștii antieuropeni în timpul înlăturării unui premier proeuropean și reformist".

Vlad Drăghicescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirile Gândul despre Google au fost cenzurate de… Google. Materialele nu au fost preluate de Discover și au ajuns la dumneavoastră doar din site, WhatsApp sau Facebook. Publicăm cifrele interne
gandul.ro
image
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
mediafax.ro
image
„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va fi prim-ministru? Verdictul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Trucul de numai 30 de secunde care poate salva lavanda. Cum poți avea o grădină mai frumoasă ca oricând
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Șomaj după expirarea contractului de muncă. Ce trebuie să faci în maximum 10 zile pentru a primi banii de la stat
playtech.ro
image
Ce crede Gigi Becali despre marile scandaluri de arbitraj de la ultimele două meciuri ale Craiovei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moșii de vară 2026. Când pică sărbătoarea și ce tradiții se respectă în această zi
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
click.ro
image
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
click.ro
image
„Mă gândesc la un croissant de aproape o lună de zile”. Cum își gestionează poftele Gabriela Cristea după tratamentul împotriva obezității
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani