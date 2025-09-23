Doi deputați SOS cer audit extern la SRI, pe securitate cibernetică și finanțe

Doi deputați ai grupului SOS România, Simona-Elena Macovei și Vasile Nagy, au depus în Parlament un proiect de lege pentru instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații (SRI), limitat la două domenii: securitatea cibernetică și activitatea financiară.

Conform inițiativei, auditul cibernetic ar urma să fie realizat anual de un organism tehnic afiliat sau agreat de NATO, iar auditul financiar de către Curtea de Conturi a României. Parlamentul va putea solicita și audituri extraordinare în situații excepționale, cum ar fi suspiciuni de încălcări grave ale securității sau deturnări de fonduri.

Expunerea de motive subliniază că securitatea cibernetică a devenit o componentă esențială a siguranței naționale, iar România, ca stat membru NATO și UE, trebuie să respecte standardele de reziliență cibernetică. În același timp, gestionarea fondurilor publice alocate SRI este prezentată ca o responsabilitate ce necesită verificare periodică, independentă și riguroasă.

Proiectul prevede prezentarea rapoartelor finale către Parlament, cu publicarea unei sinteze neclasificate pentru asigurarea transparenței. Totodată, stabilește obligația SRI de a coopera integral cu auditorii și introduce sancțiuni pentru obstrucționarea activităților de control.

Potrivit inițiatorilor, măsura este concepută ca un mecanism de bună guvernanță, menit să întărească controlul civil democratic asupra serviciilor de informații, să alinieze România la standardele NATO și UE și să crească încrederea publică în activitatea SRI.