Traficul generat de boti a depășit, pentru prima dată, traficul uman pe internet, arată datele Cloudflare

Volumul de trafic pe internet generat de boți și agenți bazați pe inteligență artificială (IA) l-a eclipsat pentru prima dată pe cel realizat de utilizatorii umani. Anunțul a fost făcut de compania de securitate cibernetică și găzduire web Cloudflare, care indică atingerea unei borne istorice mult mai devreme decât estimau specialiștii.

Matthew Prince, cofondator și director executiv al Cloudflare, a confirmat această schimbare de paradigmă într-o postare pe platforma X. Potrivit acestuia, deși estimările inițiale plasau acest moment spre sfârșitul anului 2027, expansiunea rapidă a programelor automatizate a accelerat procesul.

Conform datelor monitorizate de companie, în prezent, boții sunt responsabili pentru 57,4% din totalul solicitărilor de accesare a site-urilor web analizate, în timp ce utilizatorii umani generează restul de 42,6%.

Experții explică această discrepânță prin modul diferit de operare: în timp ce un om vizitează, de regulă, câteva pagini web înainte de a lua o decizie, un agent software bazat pe IA poate scana și analiza mii de site-uri în același interval de timp.

Această creștere exponențială a activității automatizate aduce din nou în discuție „teoria internetului mort”, ipoteza conform căreia mediul online va deveni un spațiu populat aproape exclusiv de algoritmi care interacționează între ei, marginalizând conținutul uman. Totuși, conducerea Cloudflare respinge această viziune pesimistă, argumentând că instrumentele de IA permit de fapt unui număr mult mai mare de oameni să creeze conținut, fără a mai avea nevoie de cunoștințe avansate de programare.

Schimbarea structurii traficului ridică însă întrebări majore de ordin economic pentru viitorul platformelor online. Modelele actuale de business din spațiul digital se bazează în mare măsură pe publicitate, însă sistemele automatizate nu reacționează și nu dau clic pe reclame.

O soluție analizată de specialiști pentru adaptarea la această nouă realitate ar putea fi taxarea boților pentru accesul la date. O astfel de reformă ar putea restructura finanțarea internetului și, potrivit unor analiști, ar exista chiar posibilitatea ca navigarea online să devină complet gratuită pentru utilizatorii umani, costurile fiind suportate de companiile care dezvoltă tehnologii IA.