O altă formație din Superliga s-a despărțit de antrenor. Au găsit deja înlocuitor

Petrolul și Mehmet Topal au încheiat colaborarea, după ce antrenorul turc și-a dus la capăt misiunea de a menține echipa în Superliga.

Revenit la finalul lunii martie pentru al treilea mandat la conducerea echipei, Topal a semnat atunci un contract valabil până la încheierea sezonului. Obiectivul său principal a fost evitarea retrogradării, iar Petrolul și-a asigurat rămânerea în primul eșalon fără a mai trece prin emoțiile unui baraj.

Totuși, parcursul din această ultimă perioadă nu a fost unul spectaculos

Sub comanda lui Topal, Petrolul a înregistrat două victorii, trei remize și două înfrângeri, pentru o medie de 1,29 puncte pe meci, cea mai modestă dintre toate mandatele sale la club. Prima experiență a lui Topal la Petrolul a început în vara anului 2024, într-o perioadă în care mai mulți oameni de afaceri din Turcia și-au manifestat interesul pentru implicarea în proiectul clubului ploieștean.

Petrolul Ploiești a anunțat oficial despărțirea

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

A fost, de altfel, cea de-a treia experiență a lui Mehmet Topal la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie – decembrie 2024 și martie – mai 2025. În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide (13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri).

Mulțumim Mehmet Topal și mult succes în continuare! De asemenea, FC Petrolul Ploiești le mulțumește și colaboratorilor lui Mehmet Topal, Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt, cei care care, la rândul lor, își încheie activitatea la clubul nostru!”, se arată în comunicatul transmis de Petrolul, sâmbătă la prânz.

Cine ar urmă să o antreneze pe Petrolul

Petrolul Ploiești se confruntă cu probleme financiare serioase, după ce au solicitat intrarea în insolvență în urma unor datorii estimate la aproximativ 9 milioane de euro. În acest context, conducerea caută soluții rapide pentru banca tehnică.

În acest context, clubul este foarte aproape de a ajunge la un acord cu antrenorul portughez Ricardo Sousa (47 de ani), care s-ar fi arătat dispus să preia echipa chiar și în contextul actual dificil de la club.

Ricardo Sousa este liber de contract din luna decembrie, după despărțirea de formația portugheză Vizela, din liga secundă. În paralel, Petrolul a purtat discuții și cu Florin Pîrvu, însă acesta a ales să continue la Voluntari, echipă pe care a reușit să o promoveze în Superliga.