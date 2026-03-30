Video Diana Șoșoacă, audiată la Parchetul General. Procurorii cer expertiză psihiatrică în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni

Europarlamentarul SOS România Diana Șoșoacă a fost chemată luni la Parchetul General. Șoșoacă ar urma să fie expertizată psihiatric, în contextul în care e acuzată de 11 infracțiuni, printre care și negarea Holocaustului.

Zeci de susținători ai Dianei Șoșoacă se află în prezent la Parchetul General, unde lidera SOS a fost chemată pentru audieri.

Asta după ce Parchetul General a pus în mișcare acțiunea penală împotriva europarlamentarei pentru 11 infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid și ultraj.

Diana Ioanovici Șoșoacă spune că procurorii i-au cerut acordul pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a transmis Șoșoacă într-un comunicat.

Audiată și în Parlamentul European

Diana Șoșoacă a fost audiată marți în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în contextul unei solicitări venite din partea Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare.

Audierea a avut loc în cadrul Comisiei JURI și s-a desfășurat cu ușile închise. Membrii comisiei urmează să redacteze un raport, iar decizia finală va aparține plenului Parlamentului European.

În cazul unui vot favorabil, imunitatea acesteia va fi ridicată, iar autoritățile din România vor putea continua ancheta.