Șoșoacă îl desființează pe Simion: „Mai multe șanse am eu să fiu 90-60-90, decât să ajungă el președinte”

Liderul SOS România, Diana Șoșoacă, l-a atacat pe președintele AUR George Simion, despre care afirmă că are în spate „oameni din serviciile secrete” și că nu are șanse să câștige la prezidențiale. „Sunt alte jocuri făcute, dar ajută pe alții să ajungă președinții României”, spune Șoșoacă.

„George Simion este o bătaie de joc. De 1 martie și-a bătut joc de toate femeile din România și le-a scos în ploaie ca să obțină ce? Nimic! Am înțeles că a început să dea clanțele la casele de 35.000 de euro. Să vedem, că am înțeles că unor clanțe le lipsesc niște șuruburi. Probabil că în următorii 500 de ani o să avem parte de așa ceva. Astăzi a scos iarăși oamenii în stradă, nu pentru a-i ura la mulți ani lui CG. Și eu vreau de exemplu să fiu din nou 90-60-90, numai că eu am mai multe șanse dacă îmi pun capul și mă apucă ambiția, decât el să ajungă președintele României”, a declarat Diana Șoșoacă, la B1 TV.

Ea a sugerat că George Simion are rolul „să ajute pe alții să ajungă președinții României”.

„Nu are cum să ajungă președintele României, sunt alte jocuri făcute, dar ajută pe alții să ajungă președinții României. El a ieșit pe locul patru la alegeri, trebuia să fie pe locul doi, în turul doi al pantalonilor lui Ciolacu”, a declarat Diana Șoșoacă, la B1 TV.

La același post TV, lidera S0S România a mai spus că încă mai există active conturi paralele pe TikTok care l-au susținut pe Călin Georgescu:

„Și acum sunt, pe niște conturi paralele care sunt sub acoperire. Nu se mai pronunță numele lui, nu se mai pronunță nici CG. Au cu totul alt limbaj și spun că vor să readucă dreptatea alegerilor înapoi. Sunt tot structuri vechi. Din păcate, România este un stat dezintegrat. Noi nu mai avem instituții ale statului român”, a afirmat Șoșoacă.