Euro atinge un nou prag în plină criză politică: Leul se depreciază la 5,2180 în ziua votului decisiv pentru Guvernul Bolojan

Leul a atins un minim istoric record chiar în ziua moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cotația a urcat la 5,2180 unități pentru un euro, marcând o depreciere bruscă de aproape doi bani într-o singură zi.

BNR a cotat marți euro la 5,2180 lei, cu +0.0182 lei mai mult decât luni, 4 mai, când banca centrală îl cotase la 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.

În contextul deprecierii majore a leului în raport cu euro, cotat de BNR luni la 5,1998 lei, analistul Adrian Negrescu a explicat pentru „Adevărul” că ideea de a schimba guvernul Bolojan va duce România într-o situație extrem de gravă, cu inflație și mai ridicată și costuri de împrumut foarte mari.

„Inflația va ajunge zilele acestea la peste 10% ceea ce va diminua puterea de cumpărare cu circa 15%, lovind în special persoanele vulnerabile, precum pensionarii și copiii. Această inflație este generată de ideea stupidă a unor politicieni de a da jos un om. E cântecul de lebădă pentru stabilitatea României.

Dacă mâine va cădea Guvernul, leul se va duce pe o pantă semnificativă, iar România va înregistra căderi masive pe bursă și o creștere a costurilor de finanțare la 7,8%, față de 7,4% cu cât ne împrumutăm în prezent. Suntem oaia neagră a Europei, iar politicienii au creat această situație”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cotațiile de pe piața interbancară indicau încă din data de 1 mai o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, în prima zi a lunii mai, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.

Potrivit lui Negrescu, Banca Naţională încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb", reuşind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situaţii economice şi politice din ţara noastră.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu", a adăugat specialistul.

În opinia sa, presiunea pe curs ar putea continua dacă la Bucureşti nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiţionale şi de reformă ale statului român în cadrul înţelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating şi cu marii finanţatori ai României.

Dezbaterea şi votul pe moţiunii depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului vor avea loc marți, 5 mai. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.