Diana Buzoianu critică dur alianțele din Parlament: „AUR a ajuns să conducă țara cu pixul PSD-ului”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat modul în care funcționează actualele alianțe politice din Parlament, susținând că există o majoritate care acționează concertat și influențează deciziile legislative.

Buzoianu a afirmat că o eventuală colaborare sau apropiere între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor ar putea schimba radical echilibrul politic și ar afecta stabilitatea guvernării.

„În oricare dintre variantele în care PSD se întoarce la masă în aceeași guvernare, de fapt el a transmis că mâine poate să voteze orice în Parlament. Noi nu mai avem o coaliție”, a declarat Diana Buzoianu, miercuri, la Interviurile Adevărul.

Ministrul a susținut că între PSD și AUR ar exista deja o formă de colaborare indirectă în Parlament, vizibilă prin voturi comune și prin susținerea sau blocarea unor inițiative legislative.

„AUR are puterea dată de PSD și legitimitatea dată de PSD să-și treacă absolut toate proiectele pe care le vor în Parlament, toate măsurile pe care le vor în Parlament (...) AUR implicit a ajuns să conducă țara cu pixul PSD-ului. Și sigur, nici măcar nu vor să accepte asta, se numesc că sunt în continuare în opoziție”, a afirmat aceasta.

Diana Buzoianu a mai adăugat că o eventuală reconfigurare guvernamentală în formula PSD–PNL–UDMR, fără USR, ar exclude formațiunea pe care o reprezintă de la masa negocierilor în actualele condiții politice.

„Noi nu ne vom așeza la masă după moțiunea de cenzură. Noi nu vrem să mai avem o discuție și nu credem că mai putem să avem o discuție cu PSD sub această formă”, a subliniat ministrul Mediului.

Ministrul a vorbit și despre relația dintre PSD și AUR, susținând că între cele două formațiuni ar exista o colaborare constantă în voturile din Parlament, deși discursul public ar sugera contrariul.

„E și mai amuzant că încearcă să-i explice că ei nu sunt de fapt împreună, dar au efectiv conferință de presă comună”, a afirmat aceasta, adăugând că unele proiecte importante în domeniul mediului ar fi fost blocate cu sprijinul comun al celor două partide.

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, 29 aprilie, că ideea unui guvern de „reconciliere națională” este „generoasă”, adăugând că partidul său ar putea susține în Parlament o astfel de formulă.

Miercuri, moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE - „Întâi România” împotriva Guvernului Bolojan, semnată de 253 de parlamentari, a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului.