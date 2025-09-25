search
Joi, 25 Septembrie 2025
Deputatul PSD Mihai Fifor anunță „două decizii majore: sprijin pentru copii și protecție pentru familii"

Publicat:

Guvernul a anunțat măsuri importante pentru sprijinirea românilor, prin continuarea programelor sociale și protecția prețurilor la alimentele de bază. Deputatul PSD Mihai Fifor a prezentat principalele decizii adoptate, subliniind că „PSD la guvernare înseamnă stabilitate și măsuri concrete pentru români”.

Deputatul PSD Mihai Fifor anunță două măsuri majore pentru copii și familii FOTO: Arhivă
Deputatul PSD Mihai Fifor anunță două măsuri majore pentru copii și familii FOTO: Arhivă

„Guvernul a decis continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, cu un buget majorat la 798 milioane lei pentru anul școlar 2025–2026”, a explicat Fifor într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit deputatului, peste 1,8 milioane de copii vor beneficia zilnic de fructe, legume, lapte, produse lactate și de panificație, ajutând familiile să facă față presiunilor economice. În plus, prin distribuirea de produse locale, programul susține direct fermierii și producătorii români.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază 

O altă măsură importantă anunțată este prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. „Această măsură, propusă și apărată constant de PSD în cadrul coaliției, a devenit un scut real pentru milioane de familii. Plafonarea a demonstrat că poate tempera specula și menține prețurile sub control, chiar dacă pentru adoptarea ei a fost nevoie de negocieri dure. PSD și-a asumat această luptă și a dus-o până la capăt, pentru a proteja veniturile oamenilor”, a subliniat deputatul.

Două direcții clare pentru guvernarea 

PSD Mihai Fifor a concluzionat că aceste două decizii reflectă principiile PSD la guvernare: „Două decizii majore, două direcții clare: sprijin pentru copii și protecție pentru familii. Asta înseamnă guvernarea PSD – fermitate, responsabilitate și măsuri care fac diferența în viața de zi cu zi a românilor”.

Politică

