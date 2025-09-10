Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol. „Vor beneficia de 11,5 milioane EUR”,

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat miercuri, 10 septembrie, că „fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane de euro”, după ce Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru culturile viticole și pomicole afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an.

„Încă o veste bună pentru fermierii români! Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an! Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniștri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă”, a scris Florin Barbu într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Agriculturii.

Ministrul a precizat că fermierii români vor beneficia de doua cea mai mare alocare din actualul pachet de sprijin acordat de Comisia Europeană:

„În urma solicitării făcute de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru șase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România. Fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet. Colegii din Ministerul Agriculturii deja lucrează la măsurile și criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plățile către fermieri să fie făcute cât mai repede”.