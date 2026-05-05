Declarația lui Marius Budăi după moțiune: „Bolojan cade, Bursa crește”. Ce spun experții

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, spune că demiterea Guvernului nu a destabilizat economia, așa cum susțineau foștii parteneri de guvernare de la PNL și USR.

„Bursa a vorbit. Domnul Bolojan cade şi Bursa creşte cu 1%. Romgaz, plus 4%. Hidroelectrica, plus 1%. Unii colegi de la USR şi PNL, dar şi fanii domnului Bolojan ne explicau că moţiunea destabilizează economia. Investitorii, se pare, au înţeles altceva. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori București”, a scris Budăi pe Facebook.

Toți indicii importanți ai Bursa de Valori București au înregistrat scăderi, semnalând o deteriorare a sentimentului din piață și o creștere a incertitudinii.

Datele de marți arată un declin generalizat. Indicele principal BET a scăzut cu aproximativ 0,48%, până în zona de 28.000 de puncte, în timp ce BET-TR a coborât în același ritm. Indicele BET-FI a pierdut aproape 1%, BET-NG s-a depreciat cu circa 0,41%, iar BET-BK a înregistrat o scădere de 0,66%. Cea mai abruptă corecție a fost consemnată de BETAeRO, care a coborât cu 1,67%.

Negrescu: Nori negri au ajuns deasupra României

Analistul Adrian Negrescu a comentat evoluțiile bursiere și ale cursului euro – leu provocate de căderea Guvernului prin moțiune, precizând că „Nori negri au ajuns deasupra României.

„Investitorii au declanșat un cod roșu pentru perspectivele economice și politice, care se reflectă pe Bursa de Valori București. Deja avem pierderi de peste 3 miliarde de euro pe bursă, bani investiții de fondurile de pensii.

Politicienii trebuie să se hotărască ce propun președintelui României, iar Nicușor Dan să nu avizeze ceea ce va afecta reformele.

Altfel, bulgărele de îngrijorare va tot crește.

Incertitudinile politice ne-au costat deja peste 5 miliarde de euro și cresc pe timp ce trece”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Guvernul Bolojan a fost demis marţi de Parlament, în urma adoptării moțiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR şi votată de 281 de parlamentari.