Deputatul PNL Robert Sighiartău dă vina pe guvernarea Ciolacu pentru criza bugetară. „Nu mă miră atacurile PSD la adresa lui Bolojan”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, miercuri, că "iresponsabilitatea guvernării Ciolacu a dus România într-o criză bugetară" şi că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan sunt o confirmare că acesta "face bine ce face".

"Iresponsabilitatea guvernării Ciolacu (PSD) a dus România într-o criză bugetară. Măsurile nepopulare au devenit inevitabile. Bolojan a făcut ce trebuie pentru România şi nu ce dă bine politic", a scris, pe Facebook, Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al PNL.

El a adăugat că premierul a repus România pe direcţia corectă, lucru confirmat de ultimele cifre.

"Nu mă miră atacurile PSD la adresa lui Bolojan, sunt o confirmare chiar din partea lor că face bine ce face", a mai scris deputatul PNL.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD l-au criticat pe premierul Ilie Bolojan.

Luni, deputatul PSD Marius Budăi a declarat că "sună fals" comparaţiile premierului Ilie Bolojan între taxele din România şi cele din Europa şi că oamenii din ţara noastră trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este "ruşinos de mare" faţă de toate celelalte state UE.

De asemenea, marţi, deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că premierul Ilie Bolojan, în loc să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investiţiile, să creeze locuri de muncă şi să lărgească baza de impozitare prin creştere economică - alege calea cea mai simplă şi "cea mai distructivă": "să strângă şi mai mult şurubul peste o economie deja fragilizată", scrie Agerpres.

Secretarul general al PSD Claudiu Manda a afirmat că instabilitatea şi mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investiţiile şi au frânat creşterea economică, menţionând că premierul Ilie Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar.

"Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea 'acasă', dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit şi a zis că rămâne... sau pleacă, dacă este dat afară prin moţiune de PSD şi AUR. Cert este că România nu funcţionează pe principiul 'vreau sau nu vreau'. Curtea Constituţională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a picat prin moţiune de cenzură este neconstituţională. Domnule Bolojan, guvernăm sau ...?", a scris acesta, marţi, pe Facebook.

Întrebat dacă exclude varianta unui guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a declarat că ţara are nevoie de stabilitate, politici predictibile şi comportament responsabil din partea partidelor politice.

"Într-o situaţie de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, este de dorit să avem politici predictibile şi comportamente responsabile ale partidelor politice", a spus premierul marţi.