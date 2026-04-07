Cutremur în AUR: trei membri, trimiși în judecată pentru violul de la Școala de Vară. O fată de 17 ani cere dreptate după doi ani

Procurorii au decis trimiterea în judecată a celor trei membri AUR acuzați că au agresat sexual o fată de 17 ani, în timpul „Școlii de Vară”, a partidului condus de George Simion.

Trei bărbați, identificați ca participanți activi la evenimentul organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în septembrie 2023, au fost trimiși în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru viol și agresiune sexuală

„La data de 06 aprilie 2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, cu privire la trei inculpaţi, bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 33 de ani, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de viol, fapte comise asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 17 ani în cadrul unei tabere de vară pentru tineri organizate în staţiunea Neptun-Olimp”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Fata a participat la Școala de Vară AUR care a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp. Pe 16 septembrie 2023, ea a anunțat poliția și a acuzat că trei bărbați au violat-o, fiind deschis un dosar penal.

„În noaptea de 14/15.09.2023, în intervalul orar 23:57-00:25, inculpatul A.B., în vârstă de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel din stațiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voința şi de vulnerabilitate a victimei, minoră în vârstă de 17 ani, a constrâns-o să întrețină acte sexuale. În acelaşi context, în intervalul orar 00:31-01:04, inculpatul C.D., în vârstă de 29 de ani, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, a întreţinut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale. De asemenea, la data de 15.09.2023, în intervalul orar 21:14-21:50, inculpatul E.F., în vârstă de 33 de ani, în timp ce se afla în incinta aceluiași hotel din staţiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de a-şi exprima voința, a întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale”, arată procurorii.

Potrivit anchetatorilor, pentru audierea victimei a fost folosit protocolul de audiere NICHD caracterizat prin maximizarea întrebărilor deschise şi asigurarea unui sprijin emoțional nesugestiv.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Judecătoriei Mangalia.

Un raport medico-legal arată că au existat urme de ADN ale celor trei bărbați pe hainele și lenjeria intimă purtate de fată în serile în care ar fi fost supusă agresiunilor sexuale.

O petiție „Vrem dreptate pentru tânăra abuzată la școala de vară AUR!” a fost lansată anul trecut și a strâns deja zeci de mii de semnături.

„În septembrie 2023, o tragedie a avut loc într-o școală de vară organizată de partidul AUR. O tânără plină de vise și speranțe a ajuns acolo dorind să își facă prieteni și să se dezvolte personal și profesional. În loc de oportunități, a trăit coșmarul vieții ei: a fost victima unui viol brutal. Certificatul medico-legal a confirmat că victima nu avusese viață sexuală înainte de atac. Chiar dacă agresorii au negat, probele ADN au demonstrat contrariul. (...) Cerem ferm respectarea legii și tragerea la răspundere a vinovaților. Cerem să înceteze folosirea victimei în scopuri politice și să fie protejată demnitatea și viața acestei tinere”, spun semnatarii petiției.