Simion anunță demisia Biroului judeţean al AUR Ialomiţa, după acuzațiile acuzaţiilor de viol de la Şcoala de vară a formaţiunii

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, cu privire la acuzațiile de viola de la Școala de vară a partidului, că Biroul judeţean AUR Ialomiţa au demisionat.

„Cei invitaţi acolo care au consumat alcool şi au fost scoşi în afara Şcolii de vară şi trimişi de sâmbătă dimineaţa acasă, cei care i-au invitat acolo şi-au dat demisia din AUR Ialomiţa. Tot Biroul judeţean de la Ialomiţa, cei care au recomandat nişte tineri fără să le vadă profilul”, a anunțat șefuul AUR.

George Simion a mai explicat că „respectivii tineri s-au dus să îşi cumpere alcool şi nu au ascultat de organizatori.

„În legătură cu ceea ce ar fi extrem de reprobabil, dar nu avem surse în momentul acesta credibile, o să lăsăm instituţiile statului să îşi facă treaba, vă pot confirma că noi am făcut ancheta internă. Nu a fost implicat niciun membru AUR”, a mai explicat Simion.

Simion a mai explicat că se așteaptă rezultatele verificărilor făcute de poliție. „Noi am pus la dispoziţie probe video. Au fost fete supraveghetoare tot timpul cu acea fată în cameră. Am pus la dispoziţie toate informaţiile pe care le ştim. Sperăm să îşi facă cât mai repede treaba şi facem un apel la instituţiile statului să îşi facă treaba şi rugăm cu respect televiziunile să nu mai titreze membrii AUR, deoarece am şi făcut ancheta internă şi nu există membrii AUR în acel incident. Orice incident de acest gen şi orice om care face aşa ceva trebuie pedepsit exemplar”, a nmai susțoinut liderul AUR.

Acuzații de viol după Școala de vară a AUR

Antonio Andruşceac, viceliderul grupului AUR, susține în cazul acuzațiilor de viol lansate de o adolescentă, după participarea la Şcoala de vară a formațiunii, că ar putea fi vorba despre o înscenare. Parlamentarul anunță însă că a fost declanșată o anchetă internă în partid.

Minora în vârstă de 17 ani a acuzat că s-a trezit cu dureri în zona inghinală după ce ar fi petrecut alături de doi membri AUR la Școala de vară a formațiunii politice.

Evenimentul s-a produs în stațiunea Olimp, județul Constanta, într-o cameră a hotelului Holyday Blue, unde se desfășura o tabără de vară a organizației de tineret a Partidului AUR.

Fata a depus plângere la poliția din Constanța.