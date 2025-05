Dosarul fetei violate la școala de vară AUR, blocat de doi ani. Avocată: „Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc, o urmăresc, o intimidează și o umilesc”

Dosarul violului de la Școala AUR este blocat, acuză Claudia Postelnicescu, fosta avocată a victimei. Cei trei suspecți au fost scoși de sub urmărirea penală, deși există raport IML care susține declarația victimei. „De ce nu se face nimic de doi ani”, întreabă aceasta.

În septembrie 2023, fata a participat la Școala de Vară AUR care a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp. Pe 16 septembrie 2023, ea a anunțat poliția și a acuzat că trei bărbați au violat-o, fiind deschis un dosar penal în acest sens. Se împlinesc 2 ani de la această tragedie, iar fata este „profund traumatizată”, susține avocata.

Un raport medico-legal arată că au existat urme de ADN ale celor trei bărbați pe hainele și lenjeria intimă purtate de fată în serile în care ar fi fost supusă agresiunilor sexuale.

„De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate. De ce nu se face nimic de 2 ani de zile? De ce cei 3 monștri au fost scoși de sub urmărirea penală, deși avem raport IML în dosar care confirmă declarația victimei?”, se întreabă, revoltată, Claudia Postelnicescu, fostă avocată a fetei violate.

Procurorul- o atitudine profund misogină

Avocata susține că dosarul stagnează, iar procurorul de caz are „o atitudine profund misogină și reticentă față de victimă”.

„Am preluat dosarul spre sfârșitul anului, după ce fata a fost manipulată să accepte avocați oferiți de foști membri AUR care voiau să politizeze în interes propriu. În acest moment, nu mai sunt avocat în dosar, prin decizia mea, pe care nu doresc să o explic, nu acesta e subiectul, însă iată îmi dă libertatea de a puncta câteva aspecte importante. Dosarul, din motive neclare și cu încălcarea prevederilor legale privind celeritatea actelor de urmărire penală, interogarea celor 3 ca suspecți/inculpați, nu doar ca martori, stagnează de 2 ani de zile. Procurorul de caz a avut, din capul locului, o atitudine profund misogină și reticentă față de victimă”, susține Claudia Postelnicescu.

În mod bizar, susține avocata, deși cei trei au fost anchetați ca inculpați de parchetul din provincie, când dosarul a fost preluat la Parchetul CAB au fost imediat (după trei zile) scoși de sub urmărire penală.

„Nu cunosc motivația, e ordonanța procurorului. Am solicitat audierea mai multor persoane care s-au perindat prin camera victimei în noaptea incidentelor, care apar pe filmările video ale camerelor de luat vederi de pe hol. Mi s-a respins cererea ca neîntemeiată. Am solicitat audierea ca suspect a unei persoane foarte influente în AUR local, la acel moment, și cel care a convins-o pe minoră să meargă în această așa-zisă școală de vară, care este principalul vinovat moral pentru tragedia acestei fete, el a manipulat mai multe situații care au dus la acest deznodământ, inclusiv forțarea unui <acord> al mamei, obținut noaptea la ușa ei, întrucât fata era minora la data violurilor și avea nevoie de acordul unui părinte. Mi s-a refuzat cererea”, a mai dezvăluit avocata fetei.

Avocata: Procurorul de caz, vizibil plictisit, zero interesat de aflarea adevărului

De asemenea, avocata susține că a solicitat obținerea inregistrarilor video și pe holul principal de intrare in hotel, lângă restaurant și piscină, pentru a se vedea cum minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat de cei trei. Cererea i-a fost refuzată, însă.

„La audierea celor trei violatori, procurorul de caz era vizibil plictisit, pe repede-înainte, zero interesat de aflarea adevărului factual -pentru că deja avea formată o opinie împotriva victimei (sau din alt motiv - voi specula imediat) - noroc că am fost acolo și am pus întrebări din care reieșea că cei trei mint. Un procuror diligent ar fi preluat și dus mai departe aceste întrebări. Procurorul de caz nu doar că nu a făcut-o, dar nici măcar nu voia să le consemneze acolo unde contau, din desfășurarea audierii, ci la finalul audierii, când se pierdea relevanța lor”, susține Claudia Postelnicescu.

Mai mult, avocata reclamă lipsa totală de dezinteres a procurorului de caz.

„După ce am început să săpăm puțin, eu și colegul avocat, am aflat că acest procuror a cerut în vara anului 2023 transferul de la parchetul Judecătoriei Sector 6 direct la CAB. I s-a respins. A făcut contestație la CSM și, ce să vezi, surprize-surprize, în urma contestației devine procuror PCAB, salt direct de la judecătorie de sector la Curtea de Apel a Capitalei. Din alte surse, am aflat că, de fapt, acest procuror (o combinație de incompetență, neprofesionalism și tupeu fenomenal) a fost anterior procuror militar.

Avocata se teme că se va profita de instabilitatea psiho-emoțională a victimei, reală și legitimă, pentru a o culpabiliza în cele întâmplate.

„Pentru că în mod cert acest procuror nu înțelege din comportamentul victimelor, mai ales când ai una atipică - care nu se comportă mereu ca o victimă, întrucât trauma ei este extrem de profundă”, a mai spus avocata.

O petiție a fost lansată: Cerem să fie protejată demnitatea și viața acestei tinere

O petiție „Vrem dreptate pentru tânăra abuzată la școala de vară AUR!” a fost lansată săptămâna trecută și a strâns deja peste 52.800 de semnături.

„În septembrie 2023, o tragedie a avut loc într-o școală de vară organizată de partidul AUR. O tânără plină de vise și speranțe a ajuns acolo dorind să își facă prieteni și să se dezvolte personal și profesional. În loc de oportunități, a trăit coșmarul vieții ei: a fost victima unui viol brutal. Certificatul medico-legal a confirmat că victima nu avusese viață sexuală înainte de atac. Chiar dacă agresorii au negat, probele ADN au demonstrat contrariul. (..,) Cerem ferm respectarea legii și tragerea la răspundere a vinovaților. Cerem să înceteze folosirea victimei în scopuri politice și să fie protejată demnitatea și viața acestei tinere”, spun semnatarii petiției.