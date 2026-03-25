Analiză Cum reușește AUR să își treacă proiectele cu sprijinul partidelor de guvernare: „Există oameni atât în PSD, cât și în PNL, care nu ar exclude o alianță”

AUR, condus de George Simion, pozează în partid anti-sistem și este perceput drept actorul principal al opoziției parlamentare. În culise însă, partidul a format alianțe la nivel local atât cu PSD, cât și cu PNL sau chiar USR, iar în ultimele luni a reușit să își treacă legile în Parlament, cu voturi din arcul guvernamental, un lucru mai puțin obișnuit pentru un partid de opoziție.

Dezbaterea nocturnă a bugetului de stat în Parlament a adus și un amendament strecurat al AUR, principalul partid de Opoziție, prin care sunt alocați 25.000 de lei unei asociații clujene anti-avort. Votul a venit după miezul nopții, fiind prezentat la tribuna parlamentului de deputatul Alin Coleșa, care a spus că „este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”.

Ulterior Sorin Grindeanu a anunțat că vor fi făcute verificări și că suma poate fi anulată din nou la vot. Proiectul bugetului de stat a trecut însă la pachet cu amendamentul depus de AUR.

În cadrul unor declarații făcute de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acesta a dezvăluit că a existat o înțelegere inițială cu social-democrații pentru ca PSD și AUR să își susțină reciproc unele amendamente pentru modificarea Legii bugetului de stat, pe care PSD a dorit să o modifice în Parlament, după ce nu a reușit să obțină în coaliție alocarea sumelor necesare unui pachet de măsuri sociale.

„Cu PSD am avut o discuție cu cei din comisie și am spus așa: noi nu suntem orgolioși, putem să renunțăm la amendamentul cu CASS-ul, dar acceptați și voi ca amendamentele pe care noi le depunem, și care sunt mult mai mici, să fie susținute. Ei inițial au spus <<da>>, apoi ne-au transmis că nu este de acord conducerea partidului”, a arătat acesta. Înțelegea a picat însă în comisii, când AUR a omis să acorde votul necesar.

Legile AUR, votate în Parlament

Acesta nu este însă singurul succes înregistrat de partid în Legislativ. Recent, AUR a reușit să treacă și alte legi în Parlament. Este cazul proiectului care permite presei sportive să beneficieze de finanțare de la bugetul de stat și de la bugetele locale, care a atras 29 de voturi din arcul guvernamental la votul decisiv din Senat.

De asemenea, la finalul anului trecut, Parlamentul a adoptat și un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci, în urma unui alt vot decisiv, de data asta în Camera Deputaților, fiind înregistrate 239 de voturi „pentru”, în contextul în care proiectul este inițiat de AUR și susținut de mai mulți parlamentari POT și SOS RO, dar și membri ai PSD, PNL, USR și ai minorităților. Legea fusese inițial respinsă de Senat.

Alianțele AUR

La alegerile locale din 2024, AUR a obținut conducerea a 30 de primării, precum și peste 3.500 de posturi de consilieri locali și alte 159 de posturi de consilieri județeni, context în care partidul a format alianțe politice la nivel local în toată țara, în special cu PSD, dar și cu PNL sau USR, primele fiind semnalate încă de la finalul anului 2024 în presa locală.

Dincolo de alianțele locale sau a colaborării recente din Parlament pentru modificarea proiectului de buget de stat, PSD a fost acuzat ani la rând de tentative de colaborare cu AUR, inclusiv în cazul prezidențialelor anulate în 2024. Mai mult, PSD a votat alături de AUR, în Parlament, moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, context care a atras critici din partea colegilor de guvernare privind respectarea protocolului coaliției.

Ce spun analiștii

„Avem un exemplu aici foarte clar. Încercarea PSD de a crea o majoritate cu AUR la votarea bugetului. Deci am fost foarte aproape să avem o astfel de majoritate, care ar fi pus sub semnul întrebării guvernarea Bolojan. Dacă înțelegerea ar fi mers până la capăt între PSD și AUR, ar fi avut efecte majore asupra bugetului o astfel de înțelegere.

Și atunci e clar că există acest potențial. Pentru că AUR are o pondere importantă în Parlament și își folosește acest potențial. PSD de multe ori a fost tentat să meargă alături de AUR. Neînțelegerile dintre cele două partide n-au făcut posibil așa ceva. Dar există și alte exemple, care uneori s-au tradus chiar în texte legislative. Așa încât da, există această posibilitate ca în special PSD-ul să fie tentat să colaboreze cu AUR. Mai ales că are și PSD o aripă de gândire foarte apropiată cu AUR”, explică analistul politic Ion M. Ioniță.

Colaborarea cu partidul AUR nu este exclusă însă nici în cazul PSD, nici în cazul PNL, spun analiștii, iar partidul se folosește de asta pentru a deveni mai frecventabil, beneficiind inclusiv de o creștere a curentului naționalist în Europa, susținut de o aripă a MAGA care urmărește ca astfel de partide să câștighe mai multă amploare în țările europene.

„Sunt absolut sigur că există oameni atât în PSD, cât și în PNL care nu ar exclude o guvernare cu AUR și o alianță cu AUR. Dacă acest lucru se va întâmpla vreodată, rămâne de văzut”, punctează consultantul politic Adrian Zăbavă.

În cazul unei eventuale „transformări” a AUR „totul ar ține de comportamentul, reacțiile, poziționările liderului AUR în principal și mai puțin de ce face partidul sau nu”, care își menține strategic rolul de opoziție în Parlament, mai explică acesta.