Cum explică Traian Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la înmormântarea lui Ion Iliescu

Traian Băsescu a explicat în cadrul unei emisiuni gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu.

Băsescu a fost printre primii demnitari care au ținut să ajungă la catafalcul lui Ion Iliescu, în luna august 2025, la moartea fostului președinte, pe care l-a succedat în funcție.

El a salutat cu mâna la frunte la finalul omagiului său.

Într-o emisiune la Digi25 Traian Băsescu a explicat gestul făcut atunci.

„A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a declarat Traian Băsescu.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani