Video Cum crede Nicușor Dan că arată România după 6 luni din mandatul său. „Nu trebuie să ascundem lucrurile acestea”

Președintele Nicușor Dan a fost abordat la ieșirea de la un eveniment public de activistul Marian Ceaușescu în legătură cu situația economică a României.

Întrebat de protestatarul Marian Ceaușescu cum arată România după jumătate de an sub mandatul său, președintele Nicușor Dan a răspuns: ”A fost o corecție și evident că puterea de cumpărare a scăzut. Nu trebuie să ascundem lucrurile acestea, românii o să cumpere mai puțin ca acum șase luni. Pe de altă parte sunt lucruri de construcție care au început și cred că autoritățile statului sunt foarte serioase în înfăptuirea lor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a evitat un răspuns direct despre PSD, partid considerat de activistul Ceaușescu toxic pentru România.

”Eu sunt președinte și țara asta are un parlament votat de români și s-a constituit o majoritate parlamentară din care face parte și PSD. Eu, ca președinte, trebuie să fiu echidistant”, a spus șeful Statului.