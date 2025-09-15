Cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte. Nicușor Dan: Ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România

Preşedintele Nicuşor Dan susține că, dacă liderul AUR, George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost „o uriaşă neîncredere economică pentru România”.

Nicuşor Dan a fost întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte.

„Cred că am avut nişte semnale, în primul rând economic, am avut nişte semnale imediat după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur, am văzut cum a crescut cursul leului, cum au crescut ratele dobânzilor pentru români. Am avut, de asemenea, după ce George Simion a câştigat turul întâi, în mai, aceleaşi semnale”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 3.

Șeful statului a amintit de „programul anunţat şi de George Simion şi de Partidul AUR, că nu vrea să mai audă de multinaţionale, de firme”.

„Deci ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras imediat şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară a României”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă rezistă Coaliția, Nicușor Dan a răspuns că „a reușit să se armonizeze pe niște pachete de măsuri”.

„Avem o Coaliție care a trecut niște pachete de măsuri. Dacă ne uităm la rezultate, ea a reușit să se armonizeze pe niște pachete de măsuri care nu sunt perfecte, care, în opinia mea, se puteau face altfel. S-au subsumat pentru a nu permite un deraiaj care ar fi luat o turnură periculoasă”, a afirmat Nicușor Dan.