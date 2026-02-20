Cu ce s-a întors Nicușor Dan din SUA: cu o șapcă roșie MAGA?

Nicușor Dan și Viktor Orban au fost singurii șefi de stat din UE prezenți la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump.

Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui Donald Trump, preluat de la fostul președinte american, Ronald Reagan, care a avut succes cu el în 1980.

Nicușor Dan nu a reușit să vorbească nimic cu omologul său american nici măcar în picioare, după terminarea evenimentului, când toată lumea socializa. Din filmări părea chiar că atunci când a încercat să se apropie, oamenii lui Trump l-au îndepărtat, iar atunci când i-a citit titulatura lui Nicușor Dan l-a prezentat drept primul ministru al României. Poate era trecut greșit pe listă sau, poate, lui Trump nu i-a venit să creadă că în cele din urmă a venit și un președinte din Uniunea Europeană.

Donald Trump a invitat peste 50 de țări să devină membre ale Consiliului pentru Pace, 26 dintre ele sunt deja membre fondatoare. La reuniunea de ieri pentru Gaza, desfășurată la Washington la Institutul American pentru Pace (United States Institute of Peace) - redenumit anul trecut „Donald J. Trump Institute of Peace” - au venit însă o serie de reprezentanți ai statelor care vor să rămână doar cu statut de observator. Nu doar fiindcă taxa de membru e de 1 miliard de euro, ci și fiindcă instituția pare inutilă, iar reputația lui Donald Trump nu mai e demult onorabilă, cel puțin pentru europeni.

Ce au făcut alte țări europene

Marile puteri europene au refuzat direct și fără explicații invitația de a participa. Totuși, Uniunea Europeană și-a trimis un reprezentant pentru a demonstra că e interesată de subiectul reuniunii, care s-a axat pe refacerea și pacificarea regiunii Gaza.

Spania, Belgia, Irlanda și Franța s-au declarat iritate și au considerat participarea ilegală în temeiul tratatelor UE. Cu excepția Ungariei, unde premierul Viktor Orban este un apropiat al președintelui american și, în plus, are mare nevoie de ajutorul acestuia pentru alegerile generale care au loc în aprilie, celelalte state care au relații speciale cu America și-au trimis oficiali de rang mai mic.

De pildă, Italia l-a avut la Washington pe ministrul său de externe Antonio Tajani, Polonia pe consilierul prezidențial Marcin Przydacz, Grecia pe viceministrul de externe Haris Theoharis, Bulgaria pe Ivan Naydenov, secretar general în Ministerul de Externe, Cehia pe șeful diplomației sale Petr Macinka.





De ce a mers chiar Nicușor Dan la reuniunea Consiliului pentru Pace

De ce a defilat România chiar cu președintele, fără ca diplomații români să-i poată rezerva lui Nicușor Dan măcar o discuție cu Donald Trump în picioare? Oare cei care l-au sfătuit pe șeful statului român să accepte invitația lui Trump nu știau că ceilalți europeni vor fi reprezentați de oficiali cu ranguri mai mici? Sau, poate, au crezut că acest soi de exercițiu de umilință e necesar pentru obținerea vizitei la care visează Nicușor Dan? Poate așa România e reconsiderată pentru programul visa waiver?

Președintele a explicat că a mers la Washington fiindcă evenimentul a fost „o inițiativă a Partenerului nostru Strategic”, dar și anexarea Groenlandei era tot o inițiativă a partenerului strategic, la fel creșterea taxelor pentru UE sau sprijinul pentru Rusia în negocierile de pace cu Ucraina.

România trebuie să aplaude ce face SUA, chiar și atunci când deraiază? Nicușor Dan putea să-și trimită la Washington un consilier care să recite cele două minute de discurs în care a spus că România poate crește numărul zborurilor de evacuare a copiilor bolnavi din Fâșia Gaza, pentru ca aceștia să fie tratați în spitalele din România, ceea ce deja se întâmplă: „Putem face acest lucru pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri de familie''.

Ce strategie are România?

Vrea România să meargă cu Statele Unite orice-ar fi? Și atunci când americanii își dau mâna cu rușii? Strângerea relațiilor cu Franța sau cu Germania nu era prioritară pentru România în noua strategie a unei Uniuni Europene cu două viteze?

Are oare România un plan clar atunci când președintele țării participă la Consiliul Păcii, o instituție pervertită încă de la început, după cum demonstrează statutul său și faptul că are un președinte pe viață? Există o strategie despre viitorul țării sau pur și simplu liderii români improvizează de la un pas la altul fără nicio perspectivă clară?

Înainte de invazia rusă în Ucraina și de revenirea lui Trump la putere totul era mai simplu, dar acea lume deja veche nu se mai întoarce și România e nevoită să reintre în istorie dintr-o poziție precară. Polonia a înțeles mult mai devreme ce înseamnă interesul național și merge în această direcție, România, în schimb, bâjbâie.

Sabina Fati - DW