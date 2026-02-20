AUR îl atacă pe Nicușor Dan, pentru deplasarea din America: „Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună”

Dan Dungaciu consideră că deplasarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace s-a încheiat ”fără niciun rezultat concret” pentru România.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, spune că deplasarea lui Nicușor Dan în SUA a confirmat pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică.

”Încă de la început, vizita a fost marcată de improvizație, ezitare și lipsă de coerență diplomatică. După refuzuri inițiale și încercări stângace de a repara relația cu administrația americană, președintele României a obținut permisiunea Bruxelles-ului de a pleca în America, dar a ajuns la Washington într-o postură incompatibilă cu statutul său. Prezentarea într-o formulă lipsită de substanță - un președinte în calitate de 'observator' a transmis un semnal de slăbiciune și de marginalizare. Simbolic și concret, locul ocupat de președintele României - în penultimul rând, la margine - a reflectat locul în care a ajuns România în arhitectura relațiilor strategice”, a afirmat Dan Dungaciu, într-un comunicat.

Acesta a punctat că nu a existat nicio întrevedere bilaterală cu președintele Statelor Unite în marja reuniunii.

”Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună, niciun moment în care cei doi șefi de stat să își strângă mâna, să privească amândoi la aparatul de fotografiat și să transmită un semnal clar către cele două popoare și către comunitatea internațională privind soliditatea parteneriatului strategic româno-american. Niciun lider american important prezent la reuniune (președintele Trump, vicepreședintele Vance, secretarul de stat Rubio) nu i-a acordat președintelui României nici măcar privilegiul unei fotografii oficiale. Lipsa unei fotografii oficiale este un mesaj politic clar și evident”, a apreciat Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR susține că imaginile neoficiale apărute au fost ”fotografii furate”, cadre surprinse din unghiuri secundare.

El a mai apreciat că președintele României nu a reușit să transmită niciun mesaj strategic major, ci a vorbit din postura de președinte-observator, despre ”tehnicalități”.

Potrivit acestuia, ”mesajul transmis de România a fost că actualei administrații de la București nu îi plac eforturile președintelui Trump de a readuce pacea în regiune'”

Băsescu ridiculizează AUR

Pe de altă parte, Traian Băsescu, fostul președinte al României, susține că prestația lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de către Donald Trump, închide gura suveraniștilor din tabăra AUR.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America. Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două mil. de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (...)Donald Trump a vorbit foarte frumos despre ND în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.