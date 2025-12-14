search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Nicușor Dan explică de ce România nu doboară automat dronele rusești. „Nu e vorba de teamă, ci de oportunitate”

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că decizia de a doborî drone rusești care ajung în spațiul aerian românesc nu ține de teamă, ci de o evaluare de oportunitate și de riscurile pentru populație. Șeful statului a precizat însă că, dacă situația o va permite, dronele vor fi doborâte.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Nu e vorba să ne temem, e chiar o decizie de oportunitate. Trebuie să punem în context. Nu suntem singura ţară care a avut drone şi nu suntem singura ţară care nu le-a dat jos. Am avut drone deasupra aeroporturilor prin Europa, nu a tras nimeni după ele. Polonia a dat patru jos din 19, restul de 15 au zburat pe acolo”, a afirmat Nicușor Dan, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată sâmbătă seara la Kanal D.

Președintele a explicat că există situații în care doborârea unei drone ar putea genera riscuri suplimentare, inclusiv pentru civili sau pentru statele vecine, motiv pentru care decizia trebuie analizată atent.

„Când ai o dronă la 500 de metri de graniţa cu Ucraina, în funcţie de poziţia din care loveşti, poţi să loveşti Ucraina. Dacă ea zboară deasupra unei localităţi nu poţi să tragi ca să loveşti acolo. Sunt multe situaţii”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai precizat că, în România, hotărârea de a doborî o dronă aparține comandantului misiunii, în funcție de contextul operațional.

„Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori şi să facem mai mult rău, veţi vedea drone doborâte în România. Sunt multe ramificaţii pe acest subiect, unele publice, unele de secret militar”, a adăugat președintele.

Tema a fost comentată anterior și de fostul președinte Traian Băsescu, care a susținut că dronele care pătrund neautorizat în spațiul aerian românesc ar trebui doborâte.

„Ar însemna doborârea lor. Nimeni nu ne-ar putea reproşa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spaţiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborâm, asta e o poveste pentru adormit copii. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor ruseşti”, declara Traian Băsescu, la Digi24, pe 25 noiembrie.

Întrebat de ce autoritățile nu acționează în acest sens, fostul șef al statului a indicat două posibile explicații: lipsa echipamentelor sau incapacitatea de a le folosi eficient.

„Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deşi aici nu cred, măcar şi dotarea cu maşini de luptă Ghepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem”, a afirmat Băsescu.

Acesta a susținut că, într-un incident anterior, problema principală a fost lipsa unei supravegheri eficiente a spațiului aerian.

„Au spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia, după ce a survolat vreo trei judeţe, dar ea a fost doborâtă de un plop, în judeţul Vaslui”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu consideră că aceste incidente fac parte dintr-o strategie a Moscovei de testare a capacității de reacție a României.

„Este clar că Putin face un joc de uzură şi, în acelaşi timp, şi testează capacitatea noastră de a reacţiona”, a declarat el, adăugând că lipsa unor reacții ferme riscă să afecteze credibilitatea României.

