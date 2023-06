Cu ce mandat a mers Opoziția la Cotroceni. AUR i-a dus lui Iohanis un bilet de avion pentru Tenerife

La consultările de la Cotroceni au mers și liderii partidelor de Opoziție cu grup în Parlament, USR și AUR. În timp ce USR i-a reproșat președintelui pregătirea desemnării unui premier PSD, liderii AUR au înaintat o altă propunere. Șeful AUR a mers și cu un cadou pentru președinte.

USR i-a reproșat ppresedintelui Iohannis desemnarea unui premier PSD.

„Astăzi se întâmplă un record negativ. Klaus Iohannis tocmai a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Este un moment rușinos. Pentru democrația românească, este cea mai mare trădare a intenției electoratului. Electoratul a votat pentru modernizare, nu pentru stagnare, clientelism, speciali și găști de partid. În 2020, românii au fost mințiți și amăgiți și acum, fără nicio rușine, i se dă mandatul lui Marcel Ciolacu. Pentru a continua stagnarea”, a declarat președintele USR, Cătălin Drulă, după consultări.

Președintele USR a mai punctat că formațiunea pe care o conduce nu va vota Guvernul Ciolacu. „Klaus Iohannis ne-a urat succes să încercăm să schimbăm la anul. Da, o să luăm urarea asta și o să o ducem românilor la anul, în 2024, o alternativă reală de dreapta modernizatoare reformistă în jurul USR. Alegerea va fi între varianta în jurul PSD, construcția în jurul lui Marcel Ciolacu și a PSD, și construcția în jurul USR, care va continua PNRR și reformele și modernizarea României”, a declarat Cătălin Drulă.

Propunerea de premier făcută de AUR

Formațiunea condusă de George Simion, Alianța pentru Unirea Românilor, a mers la consultări și cu o propunere de premier, dar și pentru a cere alegeri anticipate.

„Domnul Klaus Iohannis a spus că nu are nevoie de un bilet numai dus, pentru că are de gând să stea în continuare pe banii românilor. (...) Propunerea pentru funcția de premier pe care am făcut-o aici, la Cotroceni, și cu care vom merge în alegerile din 2024 este domnul Marius Lulea, șef de promoție la Facultatea de Construcții Civile a Universității din București, tată a 5 copii, antreprenor, om care a proiectat și executat peste 10.000 de lucrări în București, un om în care ne punem toată încrederea că va reuși să implementeze programul de guvernare AUR”, a precizat George Simion în urma consultărilor cu președintele Klaus Iohannis.

Cadoul șefului AUR pentru președinte

Totodată, șeful AUR a mers la consultări și cu un bilet de avion spre Tenerife, declarând ulterior că președintele „a spus că nu are nevoie de un bilet numai dus, pentru că are de gând să stea în continuare pe banii românilor”.